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۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۱:۵۳

حزب الله لبنان:

دخالت آمریکا در امور لبنان هرگز مثبت نبوده است

دخالت آمریکا در امور لبنان هرگز مثبت نبوده است

در پی سفر وزیر امور خارجه آمریکا به بیروت، حزب الله لبنان این سفر را دارای پیامدهای مثبت ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابراهیم موسوی" سخنگوی حزب الله لبنان در گفتگو با المنار گفت: سفر سرزده کلینتون به بیروت  بر گروههای طرفدار آمریکا تاثیر منفی خواهد داشت.

وی ادامه داد: دخالت های آمریکا هرگز در گذشته بر حرکت لبنان به سمت ثبات و صلح تاثیر مثبت نداشته است.

موسوی از سیاست دوگانه و فریبکارانه کاخ سفید در خصوص دعوت از گروههای اسلامگرا برای شرکت در انتخابات و سپس نپذیرفتن پیروزی آنها در انتخابات انتقاد کرد.

هیلاری کلینتون امروز به طورغیر منتظره وارد بیروت شد. وزیر خارجه آمریکا در حمایت تلویحی از گروه 14 مارس در لبنان که گروهی دارای تمایلات غربگراست، گفت که واشنگتن از جریانی که آن را میانه رو می داند، پشتیبانی می کند.

کد مطلب 867915

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