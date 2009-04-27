آنفولانزای خوکی به نیویورک رسید/ نحوه انتقال ویروس به انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مشاهده موارد انسانی آلوده به ویروس آنفولانزای خوکی در کالیفرنیا و تکزاس اکنون ترس شیوع این بیماری به نیویورک نیز رسیده است. آزمایش آنفولانزای خوکی ویروس A بر روی 8 دانش آموز دبیرستانی در حومه نیویورک مثبت بوده است. نتایج آزمایش این دانش آموزان به مراکز فدرال پیشگیری از این بیماری در آتلانتا فرستاده شده است.

همچنین دو مورد دیگر نیز در کانزاس تائید شده اند. توماس فرایدن، کمیسر بهداشتی آمریکا در یک کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت عامل بیماری مورد نیویورک می تواند همان آنفولانزایی باشد که در مکزیک تاکنون 10 قربانی بر جای گذاشته است. ویروس مسئول موارد مرگ در مکزیک از خانواده A/H1N1 است.

پیشگیری در کالیفرنیا



از 10 مورد شناسایی شده ابتلا به آنفولانزای خوکی در آمریکا 6 مورد در کالیفرنیا بوده اند. به همین منظور "آرنولد شوارتزینگر" فرماندار کالیفرنیا مردم را دعوت به پیشگیری از این بیماری کرد. وی از مردم این ایالت خواست که دهان و بینی خود را زمانی که عطسه می کنند بپوشانند، دستها را به دقت بشویند و از تماسهای نزدیک با افراد دیگر اجتناب کنند. همچنین مراکز ویژه اورژانس را در سراسر کالیفرنیا راه اندازی کرده است. وی در این باره گفت: "اقدامات ما پاسخی محکم و نیرومند به این بیماری کشنده است."

نظارت بر مرزها



تمام بیماران آمریکایی که در مناطق مرزی با مکزیک زندگی می کنند تحت نظارت مستقیم وزارت دفاع آمریکا قرار دارند. پنتاگون اعلام کرد که فرماندهی شمالی در حال بررسی و کنترل مناطق شیوع بیماری و ارزیابی اندازه های پیشگیری برای نظامیان مناطق مرزی است.





آنفولانزای خوکی در مکزیک

سازمان جهانی بهداشت: "اورژانس بین المللی"



به گزارش مهر، در آمریکای لاتین کنترل در فرودگاهها افزایش یافته و طرحهای بهداشتی اورژانسی فعال شده اند. مقامات آمریکایی با اظهار اینکه "تب خوکی نمی تواند ما را محاصره کند" نگرانی خود را ابراز کردند. پس از اخبار منتشر شده درباره موقعیت نیویورک، سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت که کنترل این بیماری نیازمند یک موقعیت اورژانس بهداشت عمومی بین المللی است. این سازمان دریافته است که ساختار ژنتیکی این ویروس که در قربانیان مکزیکی این آنفولانزا کشف شده در موارد شیوع آن در کالیفرنیا و تکزاس نیز وجود دارد. این مورد نشان می دهد که خطر انتقال "از انسان به انسان" در مورد این بیماری مهلک وجود دارد. در این خصوص "آنا اشوکات" مدیر مرکز ایمنی شناسی و آسیب شناسی تنفسی آمریکا در آتلانتا به تشریح این موقعیت پرداخت.

نوع ویروس



آزمایشات نشان می دهند که این ویروس ترکیبی از ویروس آنفولانزای پرندگان، خوک و انسان است. این ترکیب پیچیده تاکنون هرگز دیده نشده بود. بیشتر موارد مرگ ناشی از ابتلا به این بیماری افراد بین 25 تا 45 سال بوده اند درحالی که آنفولانزای فصلی به سالمندان و کودکان آسیب رسانده است.

موقعیت اورژانس در مکزیک

مقامات بهداشتی مکزیک بیماران آلوده به این ویروس را در قرنطینه نگه داشته اند و ساکنان و مسافران این کشور را کنترل می کنند. در این منطقه تاکنون حداقل 20 مورد مرگ برای این ویروس شناسایی شده اند. 42 مورد دیگر نیز مشکوک به بیماری هستند و تاکنون بیش از هزار نفر به این بیماری مبتلا شده اند.

تعطیلی مراکز عمومی در پایتخت مکزیک

اولین موارد 13 آوریل شناسایی شدند اما تنها از پنجشنبه گذشته وخامت و گسترش اپیدمی اعلام شده است. مدارس، موزه ها، کتابخانه ها، تئاترها و سایر مراکز عمومی در تمام پایتخت این کشور و مناطق اطراف آن تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند.

تلاش برای کشف واکسن



در شرایطی که سازمانهای بهداشتی در حال کنترل بهداشتی بیماری هستند، دانشمندان برپایه اولین اطلاعات مربوط به این ویروس مشغول کار بر روی کشف واکسن آن هستند. با وجود این، ریچارد بسر مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آتلانتا اعلام کرد که احتمالا واکسن این بیماری همه گیر بسیار دیر به دست خواهد آمد.

ارائه خدمات مشاوره به مسافران



به گزارش مهر، بسیاری از کشورهای اروپایی به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری مهلک در اروپا به کسانی که قصد سفر به آمریکا و آمریکای لاتین را دارند خدمات مشاوره ارائه می دهند. اجتناب از دیدن بازارها و یا کارخانه هایی که در آنها امکان تماس با خوکها وجود دارد، اجتناب از مصرف غذاهایی که محتوی فراورده های گوشتی خوک هستند و اجتناب از تماس دستها با چشم، بینی و دهان، شستن دستها با آب و صابون و یا ضدعفونی کردن آنها با الکل مواردی از مشاوره هایی است که مقامات بهداشتی کشورهای اروپایی به شهروندان خود پیش از سفر به مناطق در معرض خطر می دهند. همچنین واکسیناسیون با واکسنهای ضد آنفولانزای فصلی نیز توصیه شده است.

واکنش اتحادیه اروپا



اتحادیه اروپا اعلام کرد که تا این لحظه هیچ محدودیتی برای سفرهای بین المللی وجود ندارد. کارشناسان وزارت بهداشت 27 کشور اتحادیه اروپا اجلاسهایی را از طریق کنفرانسهای ویدیویی در خصوص ارزیابی اندازه های موثردر پیشگیری ابتلای مسافران برگزار کردند.