635 میلیون دلار کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرز بین المللی مهران یکی از مهمترین کانونهای تردد کالا و زائر در کشور است.

وی بیان داشت: در سال گذشته 635 میلیون دلار کالا از این مرز به کشور عراق صادر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه این میزان صادرات کالا نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 58 هزار دستگاه کامیون کالا و سوخت از این مرز تردد کرده اند.

حیاتی یادآور شد: روزانه به طور میانگین چهار هزار زائر در مرز بین المللی مهران به عتبات عالیات کشور عراق تردد دارند.