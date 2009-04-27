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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

تولید نفت از چاه 252 گچساران پس از 12 سال تعلیق

تولید نفت از چاه 252 گچساران پس از 12 سال تعلیق

اهواز - خبرگزاری مهر: با محاسبه، برنامه‌ریزی و طراحی تعمیر چاه 252 گچساران توسط کارشناسان اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، تولید نفت از این چاه محقق شد.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب اظهار داشت: این چاه 12 سال پیش در منتهی‌الیه بخش جنوب شرقی میدان گچساران با هزینه حدود 5 میلیون دلار حفاری و تکمیل گردید اما از همان ابتدا با مشکل تولید مواجه و بسته شد.

حسن شکرالله زادهگفت: به منظور رفع مشکل چاه در سال 1378 این چاه با استفاده از یک دستگاه دکل حفاری تعمیر شد که پس از گذشت حدود 4 ماه تعمیر به دلایل متعدد از جمله وقوع جریان های پرفشار و پارگی لوله‌ها و قرار گرفتن در حفاری ناخواسته با عدم موفقیت روبرو و تعمیر چاه به صورت معلق ناتمام ماند.

وی عنوان کرد: در نهایت پس از بررسی کامل اطلاعات و محاسبات صورت گرفته در اداره مهندسی عملیات مخازن و به جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های قبلی و با توجه به هزینه‌های زیاد حفر چاه، تعمیر مجدد چاه با هدف حفاری کنارگذر عمودی، طراحی و برنامه‌ریزی شد و پس از کنترل اجرای کامل مسیر برنامه، با وجود ریسک بالا و براساس پیش‌بینی انجام شده تعمیر چاه با موفقیت به اتمام رسید.

شکرالله زاده افزود: با موفقیت در تعمیر این چاه علاوه بر آگاهی یافتن از وضعیت لایه‌های آن بخش از میدان گچساران و راهنمایی در حفاری سایرچاه ها، درهزینه‌های حفریک حلقه چاه درآینده جلوگیری وصرفه‌جویی گردید.

وی تصریح کرد: هم اکنون چاه 252 گچساران از حالت تعلیق خارج و با ظرفیت یک هزار و 500 بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفته است.

 

کد مطلب 867976

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