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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

توانمندیهای گردشگری ایلام ناشناخته مانده است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام گفت: استان ایلام با داشتن جاذبه های متعدد گردشگری، توانمندیهای این استان در این زمینه ناشناخته مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح دوشنبه در بازدید از تنگ ارغوان شهر ایلام اظهار داشت: توانمندیها و پتانسیلهای صنعت گردشگری استان ایلام ناشناخته مانده است.

وی بیان داشت: استان ایلام با داشتن مواهب طبیعی و خدادادی منحصربه فرد، به طور کامل و متناسب با ظرفیت شناخته نشده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تقویت صنعتی گردشگری باعث توسعه و اشتغال در استان ایلام می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس و با هدف معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری استان ایلام، ساخت مستند و انتشارات جدید در مورد استان ایلام در سال 88 در دستور کار قرار گرفته است.

اسکندری عنوان کرد: برگزاری جشنواره از دیگر اقدامات میراث فرهنگی و گردشگری ایلام برای معرفی جاذبه های گردشگری استان است که به همین منظور جشنواره طبیعتگردی در سال جاری در استان برگزار می شود.

این مسئول برگزاری سنتها و آیینها، تورهای طبیعت گردی، پوششهای محلی، ایجاد نمایشگاه صنایع دستی و..از مهمترین برنامه های جشنواره طبیعت گردی در استان ایلام عنوان کرد.

استان ایلام دارای 569 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی کشور است.

کد مطلب 867989

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