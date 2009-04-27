توانمندیهای گردشگری ایلام ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح دوشنبه در بازدید از تنگ ارغوان شهر ایلام اظهار داشت: توانمندیها و پتانسیلهای صنعت گردشگری استان ایلام ناشناخته مانده است.

وی بیان داشت: استان ایلام با داشتن مواهب طبیعی و خدادادی منحصربه فرد، به طور کامل و متناسب با ظرفیت شناخته نشده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تقویت صنعتی گردشگری باعث توسعه و اشتغال در استان ایلام می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس و با هدف معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری استان ایلام، ساخت مستند و انتشارات جدید در مورد استان ایلام در سال 88 در دستور کار قرار گرفته است.

اسکندری عنوان کرد: برگزاری جشنواره از دیگر اقدامات میراث فرهنگی و گردشگری ایلام برای معرفی جاذبه های گردشگری استان است که به همین منظور جشنواره طبیعتگردی در سال جاری در استان برگزار می شود.

این مسئول برگزاری سنتها و آیینها، تورهای طبیعت گردی، پوششهای محلی، ایجاد نمایشگاه صنایع دستی و..از مهمترین برنامه های جشنواره طبیعت گردی در استان ایلام عنوان کرد.

استان ایلام دارای 569 اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی کشور است.