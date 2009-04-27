کورئا خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اکوادور نامید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج انتخابات ریاست جمهوری اکوادور حکایت از پیروزی مجدد "رافائل کورئا" دارد.

کورئا تاکنون 55 درصد آرا را کسب کرده است. وی بدین ترتیب بار دیگر تا سال 2013 ریاست جمهوری اکوادور را بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است "لوسیو گوترز" رقیب اصلی کورئا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، "حملات تبلیغاتی" و "تخلفات" در انتخابات ریاست جمهوری را محکوم و با اشاره به نتایج نظرسنجی از رای دهندگان، از قبول شکست خودداری کرد.

گوترز در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر گوایاکول در جنوب اکوادور گفت : "نتایجی که اعلام شده رسمی نیست، شمارش آرا را متوقف نکنید."

وی اعلام پیروزی کورئا را جنگ تبلیغاتی توصیف و تاکید کرد اعلام پیروزی در انتخابات نشان می دهد هدف وی متوقف کردن شمارش آرا است.



