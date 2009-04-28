خیرین مدرسه ساز مخالف واگذاری مدارس به شهرداریها هستند

محمدرضا حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اگرچه وضعیت مدارس درحال حاضر مطلوب نیست ولی شهرداریها نیز صلاحیت علمی، اخلاقی و فنی اداره مدارس را ندارند.

هم اکنون 17 هزار و 312 خیر حقیقی و حقوقی در کشور حضور دارند که 72 درصد از این افراد را مردان و 17 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند.

رئیس جامع خیرین مدرسه ساز با بیان اینکه اگر در اداره مدارس سازمانهای دیگر نیز وارد شوند، تمرکز از بین خواهد رفت گفت: به نظر ما واگذاری اداره مدارس به سازمانها و ارگانهای غیردولتی درست نیست چون همه آنها خواهان دریافت بودجه برای اداره مدارس هستند در حالی که دولت می تواند با اختصاص بودجه بیشتر به آموزش و پرورش مشکل کسری اعتبارات را حل کند.

حافظی همچنین به اداره مدارس توسط خیرین اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون مدارس هیئت امنایی، اختیارات بیشتری به خیرین مدرسه ساز داده شده است.

به گفته حافظی هم اکنون تعداد کمی از مدارس توسط خیرین اداره می شود ولی با اصلاح این قانون قطعا به تعداد آنها افزوده می شود.

تاکنون خیرین مدرسه‌ ساز کشورمان 83 هزار کلاس درس احداث کرده‌اند که در نخستین سال شکل ‌گیری جامع خیرین مدرسه‌ ساز 17 میلیارد تومان اعتبار جمع آوری شد که در سال جاری با افزایش 360 درصدی روبرو بوده است.

رئیس جامع خیرین مدرسه ساز با تاکید براینکه اداره مدارس توسط خیرین می تواند موجب حفظ و نگهداری بیشتر از مدارس و کمک به هزینه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان باشد، تصریح کرد: ما معتقدیم که خیرین می توانند با کمک به آموزش و پرورش نقش بزرگی را در اداره مدارس ایفا کنند.