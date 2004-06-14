اجراي 40 هزار طرح اشتغال زايي دركشور

به گزارش خبرگزاري مهر سيد رضا نيري ايجاد اشتغال وخودكفايي را از مهمترين برنامه هاي اين نهاد بر شمرد و افزود: با كمكهاي مردم نيكوكار و مساعدتهاي مجلس و دولت هر ساله بين 12 تا 15 هزار خانوار با اجراي برنامه هاي اشتغالزايي كميته امداد به خود كفايي كامل مي رسند و همچنين تاكنون با سرمايه گذاري ، هدايت و كمكهاي اين نهاد بيش از 310 هزارخانواده در سراسركشور شاغل شده اند.

وي با اشاره به مسئله زكات و تلاشهاي صورت گرفته جهت احياي اين فريضه الهي گفت: با مشاركت كميته امداد و ستاد اقامه نماز و احياي زكات كشور و چند دستگاه مسوول ديگر برنامه هايي براي جمع آوري زكات تدوين شده و كميته امداد به لحاظ گسترش شعباتش در نقاط مختلف كشور مسول جمع آوري زكات شده است و زكات جمع آوري شده درهر منطقه ميان نيازمندان همان منطقه توزيع خواهد شد.

سرپرست كميته امداد عملكرد مثبت اين نهاد در داخل و خارج از كشوررا سبب توجه سازمانهاي بين المللي به كميته امداد دانست و گفت: بسياري از مجامع بين المللي خواستار انتقال تجربيات كميته امداد بعنوان يكي از بي نظير ترين سازمانهاي حمايتي در دنيا هستند.