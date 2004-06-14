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۲۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۴۳

سرپرست كميته امداد امام خميني اعلام كرد:

اجراي 40 هزار طرح اشتغال زايي دركشور

سرپرست كميته امداد گفت: كميته امداد امام خميني در سال جاري با اجراي طرحهاي خودكفايي زمينه اشتغال 40 هزار خانواده تحت حمايت را فرا هم مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر سيد رضا نيري ايجاد اشتغال وخودكفايي را از مهمترين برنامه هاي اين نهاد بر شمرد و افزود: با كمكهاي مردم نيكوكار و مساعدتهاي مجلس و دولت هر ساله بين 12 تا 15 هزار خانوار با اجراي  برنامه هاي اشتغالزايي كميته امداد به خود كفايي كامل مي رسند و همچنين تاكنون با سرمايه گذاري ، هدايت و كمكهاي اين نهاد بيش از 310 هزارخانواده در سراسركشور شاغل شده اند.

وي با اشاره به مسئله زكات و تلاشهاي صورت گرفته جهت احياي اين فريضه الهي گفت: با مشاركت كميته امداد و ستاد اقامه نماز و احياي زكات كشور و چند دستگاه مسوول ديگر برنامه هايي براي  جمع آوري زكات تدوين شده و كميته امداد به لحاظ گسترش شعباتش در نقاط مختلف كشور مسول جمع آوري زكات شده است و زكات جمع آوري شده درهر منطقه ميان نيازمندان همان منطقه توزيع خواهد شد.

سرپرست كميته امداد  عملكرد مثبت اين نهاد در داخل و خارج از كشوررا سبب توجه سازمانهاي بين المللي به كميته امداد دانست و گفت: بسياري از مجامع بين المللي خواستار انتقال تجربيات كميته امداد بعنوان يكي از بي نظير ترين سازمانهاي حمايتي در دنيا هستند.

کد مطلب 86803

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