به گزارش خبرگزاری مهر، تصویر شبح مانندی که در مناطق قطبی آسمان را درخشان می کند برای قرنها در قالب افسانه باقی مانده بود و زمینیان را شیفته خود کرده بود. اما اکنون دانشمندان موفق به کشف جزئیات بیشتری از این پدیده افسانه ای شده اند.

این نور که با نام سپیده شمالی نیز شناسایی می شود زمانی به وجود می آید که طوفانهای الکتریکی با زمین برخورد کرده و با لایه یونوسفیر، یکی از لایه های بالایی اتمسفر تماس برقرار می کند. این طوفانها در سرعتی بیش از یک میلیون مایل در ثانیه در چرخش بوده و ابرهای وسیعی از ذرات خورشیدی را به وجود می آورد.

ابرهای خورشیدی در ارتفاع 40 هزار مایلی از سطح زمین جمع شده و زمانی که به واسطه نیروی بار الکتریکی خود از هم گسسته می شوند، گردبادهایی را به وجود می آورند. اخترشناسان از گذشته می دانستند که این نورها از برخورد جریانی از ذرات خورشیدی یا بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین به وجود می آیند.

اما محققان موسسه فیزیک زمین و فیزیک ماورا طی مطالعه ای دریافتند که چگونه میدان مغناطیسی زمین ذرات خورشیدی را در سمت رو به خورشید زمین و قبل از انحراف آنها به سمت تاریک به دام انداخته و به ابرهایی تبدیل می کند که در نهایت به سوی زمین حرکت می کنند.

دانشمندان با استفاده از پنج ماهواره ناسا که به منظور ردیابی شفقهای شمالی در قطب شمال و جنوب به مدار ارسال شده اند، موفق به ثبت اولین تصاویر از این طوفانها شدند.

به گفته دانشمندان این ماهواره ها و اطلاعات به دست آمده از آنها اولین فرصتی است که به واسطه آن می توان چگونگی شکل گیری شفق شمالی و میزان انرژی نهفته در آنها را به صورت سه بعدی مشاهده کرد.

دانشمندان موسسه فیزیک زمین و ماورا یافته های خود را در اتحادیه علوم زمینی اروپا که هفته گذشته در وین برگزار شد، مورد بررسی قرار دادند.