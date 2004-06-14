مارك گوازدكي درگفتگو با "مهر": احتمالا برخي از مفاد قطعنامه تغيير خواهدكرد

وي با اعلام اين موضوع كه اظهارات توضيحي ايران در ده صفحه از سوي البرادعي مطالعه شده است، درباره برگزاري جلسه امروز و پاسخي كه به انتقادات ايران داده خواهد شد، اظهار داشت: درباره نتيجه جلسات نمي توان اظهارنظر كرد، زيرا در طول جلسه ممكن است كشورهاي مختلف نظرات مختلفي داشته باشند.



گوازدكي كه درحال ورود به جلسه شوراي حكام بود افزود: نتايج جلسه امروز به محض پايان يافتن جلسه در اختيار خبرنگاران گذاشته خواهد شد .