وي با اعلام اين موضوع كه اظهارات توضيحي ايران در ده صفحه از سوي البرادعي مطالعه شده است، درباره برگزاري جلسه امروز و پاسخي كه به انتقادات ايران داده خواهد شد، اظهار داشت: درباره نتيجه جلسات نمي توان اظهارنظر كرد، زيرا در طول جلسه ممكن است كشورهاي مختلف نظرات مختلفي داشته باشند.
گوازدكي كه درحال ورود به جلسه شوراي حكام بود افزود: نتايج جلسه امروز به محض پايان يافتن جلسه در اختيار خبرنگاران گذاشته خواهد شد .
گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين (38)
مارك گوازدكي درگفتگو با "مهر": احتمالا برخي از مفاد قطعنامه تغيير خواهدكرد
مارك گوازدكي دقايقي پيش از ورود به جلسه شوراي حكام درگفتگوي اختصاص با "مهر" گفت: با توجه به اظهارات ايران احتمالا برخي از مفاد قطعنامه تغيير خواهد كرد .
وي با اعلام اين موضوع كه اظهارات توضيحي ايران در ده صفحه از سوي البرادعي مطالعه شده است، درباره برگزاري جلسه امروز و پاسخي كه به انتقادات ايران داده خواهد شد، اظهار داشت: درباره نتيجه جلسات نمي توان اظهارنظر كرد، زيرا در طول جلسه ممكن است كشورهاي مختلف نظرات مختلفي داشته باشند.
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