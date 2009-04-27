آذربایجان غربی 125 هزار تن کالا به خارج از کشور فرستاد

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: همچنین طی این مدت 204 هزار 565 تن کالا به ارزش یکصد میلیون و 697 هزار و 792 دلار از مبادی مرزی استان وارد شده است.

وی عمده کالاهای صادراتی را میوه های خشک، نوشابه، کود، تخم مرغ، کولر، صنایع فلزی، پارچه، مواد غذایی، سنگ گرانیت، مصالح ساختمانی، عسل طبیعی و انواع محصولات کشاورزی عنوان کرد.

اسکندری افزود: انواع قطعات ماشین آلات سنگین سفال، لاستیک راهسازی، لوازم خانگی، لوازم الکتریکی، پروفیل آهنی، آهن آلات و انواع قطعات یدکی سبک و سنگین از عمده کالاهای وارداتی از طریق مبادی مرزی استان بوده است.

وی در ادامه با اشاره برگزاری نمایشگاه های مختلف در سال جاری نیز گفت: شرکت نمایشگاههای بین المللی آذربایجان غربی برنامه برگزاری 44 نمایشگاه داخلی و خارجی را در سال 1388 در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی عمده عناوین نمایشگاههای در دست برگزاری بخشهای علوم قرآنی، مصالح ساختمانی، سیستم های صوتی و تصویری، فرش، مبلمان، کتاب ، لوازم ورزشی، گردشگری و عرضه مستقیم کالا در مقاطع بهاره و پاییزه ذکر کرد.

اسکندری یادآور شد: در بخش برگزاری نمایشگاههای خارجی چهارمین نمایشگاه اربیل – عراق، نمایشگاه تونمندیهای تولیدی شرکتهای کشورمان در نخجوان، اکراین، ترکیه، دهوک عراق، ترکیه (وان)، ارمنستان، دبی، سلیمانیه عراق از عناوین نمایشگاههای خارجی می باشد.