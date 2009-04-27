به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد "مرگ آوا ـ دام" نوشته توفیق الحکیم نخستین نمایشنامه‌ای است که با ترجمه ناظر‌زاده و کارگردانی دلارا نوشین ساعت 15:30 هفتم اردیبهشت روخوانی می‌شود. "نی‌لبک و بهمن" ناظر‌زاده کرمانی هم به کارگردانی رها نورمحمدی ساعت 18 امروز روخوانی خواهد شد.

نمایشنامه "پنجره‌ای بر باد‌ها" به کارگردانی آیدین نهایتی ساعت 15:30 و "میزبان" مولنار با ترجمه ناظرزاده به کارگردانی عابس خلقی ساعت 18 هشتم اردیبهشت‌ خوانش می‌شود. نهم اردیبهشت نیز نمایشنامه "مایه همه فتنه‌ها" نوشته لئو تولستوی به کارگردانی جعفر غلامپور و "کنار شیر آتش‌نشانی" ناظرزاده به کارگردانی حجت‌الله سیدعلیخانی اجرا خواهد شد.

"آخرین یاغی دسته لوری" پل گرین با ترجمه ناظر‌زاده به کارگردانی حمید رحیمی و "بی‌خانمان" ناظرزاده به کارگردانی پروین مقدم روز دهم اردیبهشت و "نقاشی" یونسکو به کارگردانی یوسف باپیری و "ازدواج بر برج ایفل" ژان کوکتو به کارگردانی مسعود طیبی یازدهم اردیبهشت روخوانی می‌شود.