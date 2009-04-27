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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۳۹

آثار ناظرزاده کرمانی در تئاتر شهر روخوانی می‌شود

آثار ناظرزاده کرمانی در تئاتر شهر روخوانی می‌شود

سالن کنفرانس تئاتر ‌شهر از هفتم تا یازدهم اردیبهشت پذیرای ‌برنامه روخوانی ١٠ نمایشنامه تالیف و ترجمه فرهاد ناظر‌زاده کرمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد "مرگ آوا ـ دام" نوشته توفیق الحکیم نخستین نمایشنامه‌ای است که با ترجمه ناظر‌زاده و کارگردانی دلارا نوشین ساعت 15:30 هفتم اردیبهشت روخوانی می‌شود. "نی‌لبک و بهمن" ناظر‌زاده کرمانی هم به کارگردانی رها نورمحمدی ساعت 18 امروز روخوانی خواهد شد.

نمایشنامه "پنجره‌ای بر باد‌ها" به کارگردانی آیدین نهایتی ساعت 15:30 و "میزبان" مولنار با ترجمه ناظرزاده به کارگردانی عابس خلقی ساعت 18 هشتم اردیبهشت‌ خوانش می‌شود. نهم اردیبهشت نیز نمایشنامه "مایه همه فتنه‌ها" نوشته لئو تولستوی به کارگردانی جعفر غلامپور و "کنار شیر آتش‌نشانی" ناظرزاده به کارگردانی حجت‌الله سیدعلیخانی اجرا خواهد شد.

"آخرین یاغی دسته لوری" پل گرین با ترجمه ناظر‌زاده به کارگردانی حمید رحیمی و "بی‌خانمان" ناظرزاده به کارگردانی پروین مقدم روز دهم اردیبهشت و "نقاشی" یونسکو به کارگردانی یوسف باپیری و "ازدواج بر برج ایفل" ژان کوکتو به کارگردانی مسعود طیبی یازدهم اردیبهشت روخوانی می‌شود.

کد مطلب 868098

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