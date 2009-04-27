نیروهای عراقی در سراسر کشور به حالت آماده باش در آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، وزارت کشور عراق اعلام کرد : به منظور جلوگیری از وقوع اقدامات خشونت آمیز و نقض امنیتی مشابه آنچه که جمعه گذشته در منطقه کاظمین بغداد به وقوع پیوست، همه نیروهای امنیتی عراق به حالت آماده باش کامل درآمدند.

از سوی دیگر منابع عراقی ، وقوع موج جدیدی از انفجارها را در پایتخت عراق را بعید نداستند. به گفته این منابع اقدامات خرابکارانه با هدف به شکست کشاندن کنفرانس " سرمایه گذاری درعراق " که قرار است از سوی وزارت امورخارجه انگلیس و عراق در لندن برگزار شود، به اجرا در می آید.

کنفرانس " سرمایه گذاری در عراق " سی ام ماه جاری میلادی ( آوریل ) در لندن برگزار می شود.

قرار است در این نشست " نوری المالکی " نخست وزیر عراق دراین نشست شرکت کند.

از سوی دیگر " عبدالکریم خلف " وزیر کشور عراق روزگذشته با متهم کردن گروهک تروریستی القاعده و حزب بعث به انجام عملیات تروریستی روزهای اخیر درکشورش، گفت : وزارت کشورعراق همه نیروهای تحت فرمان خود را به منظور مقابله با وقوع هرگونه عملیات تروریستی به حالت آماده باش درآورده است.

جمعه گذشته در پی وقوع دو انفجار تروریستی در حرم امام موسی کاظم علیه السلام شماری از زائران ایرانی شهید و زخمی شدند.