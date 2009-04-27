مشکل تعاونی ها با تشکیل شورای حل اختلاف ویژه تعاون حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی عسکری زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: یکی از نیازهای بخش تعاون راه اندازی شورای حل اختلاف در بخش تعاون بود که با پیگیری های مداوم، این مهم در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

وی اظهار داشت: اختلاف نظر در همه بخش ها وجود دارد و ممکن است دو یا چند نفر که در یک کار شرکت کرده اند دچار اختلاف شوند که شوراهای حل اختلاف می توانند با کدخدامنشی و به صورت مسالمت آمیز این اختلاف را حل کنند.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف به توسعه بخش تعاون در بین مردم کمک خواهد کرد، خاطرنشان کرد: با راه اندازی شوراهای حل اختلاف، ویژه بخش تعاون و کمک قوه قضائیه برای پیشبرد اهداف این بخش می توان به سرعت به کارها رسیدگی کرد و بازده بخش تعاون را در اقتصاد کشور بیشتر کرد.

به گفته مدیرکل تعاون هرمزگان، تعاون در بخش های روستایی، شهری و شرکتهای تعاونی تفکیک شده است که با رسیدگی به تمام پرونده های این بخش ها در شورای تخصصی حل اختلاف، شاهد برقراری عدالت و سرعت بخشیدن در حل مشکلات بخش تعاون خواهیم بود.