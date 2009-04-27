وزارت بازرگانی اقداماتی فشرده ای برای برنامه پنجم توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود موحدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در طول یک سال و نیم گذشته در بحث برنامه پنجم توسعه، اقدامات فشرده ای در وزارت بازرگانی صورت گرفته، اظهار داشت: آنچه در تدوین برنامه پنجم توسعه پیش می رود بین برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی هسته های تولیدی است و وزارت بازرگانی به دنبال رسیدن به وضعیت مطلوب به وسیله برنامه ریزی است که نیازمند ارزیابی از وضعیت در هر لحظه به وسیله یک سلسه شاخص است.

موحدی عنوان کرد: در برنامه چهارم توسعه، هشت هدف کلی و 33 هدف تفصیلی برای وزارت بازرگانی به تصویب رسیده بود که شامل تسهیل تجاری و کاهش مبادلات غیر رسمی، توسعه تجارت و حمایت از صادرات کالا و خدمات غیر نفتی، ورود و ارتقا سطح مشارکت در اتحادیه های تجاری منطقه ای و بین المللی، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری های نوین، ارتقا بهره وری و نوین سازی شبکه های توزیع در بخش بازرگانی، تنظیم بازار کالا و خدمات، هدفمند کردن یارانه ها، نوسازی و اصلاح ساختار و کارآمد کردن منابع انسانی بود که در طول این برنامه مورد توجه و تمرکز این وزارتخانه قرار گرفت.

وی به برنامه های کلیدی وزارت بازرگانی در سال 88 در بخشهای مختلف اشاره کرد و بیان داشت: تدوین راهبرد توسعه صادرات محصولات مهم صادراتی به ویژه محصولات با فناوری بالا، بهبود فضای کسب و کار در حوزه تجارت خارجی، اصلاح و طراحی مجدد مشوقها با تاکید بر بسته های حمایتی ویژه در شرایط خاص، تنظیم اسناد پشتیبان و آیین نامه های اجرایی برنامه پنجم توسعه، پایش بهره وری بخش بازرگانی، پیاده سازی قانون مدیریت خدمات کشوری، فراهم آوردن زمینه اجرای موافقت نامه تجاری اکو (اکوتا) از جمله برنامه های این وزارتخانه است.

موحدی ادامه داد: طرح اصلاح الگوی مصرف نان و درجه بندی نانوایی ها، تکمیل و واگذاری سیلوهای تحت پوشش به بخش خصوصی، چابک سازی و اجرای نهایی مصوبات سازمان حمایت و هدفمندسازی بازرسی ها، فرهنگسازی حقوق مصرف کننده، آماده سازی سامانه هوشمند سفارش پذیری تولید فرش دستباف با قابلیت تجارت الکترونیک، تشکیل خوشه های صادراتی فرش دستباف، طرح تدوین طرحهای تحول آفرین نظام بازرگانی و انجام مطالعات پشتیبان و تدوین لایحه ایجاد سازمان ملی بهره وری، نیز از دیگر برنامه هایی است که در سال 88 توسط این وزارتخانه اجرا خواهد شد.