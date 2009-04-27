دخالت بیگانگان عامل ناکامی مذاکرات آشتی/ لزوم فشار آمریکا بر تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر ، "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس در گفتگو با روزنامه" فرانکفورتر آلگماینه" درباره حکومت جدید در آمریکا اظهار داشت: باراک اوباما به گونه ای دیگر صحبت می کند و ما از آن استقبال می کنیم. اما تغییرات صحیح در سیاست آمریکا هنوز انجام نشده است و تا کنون ما این دگرگونی را احساس نکرده ایم.

مشعل در ادامه درباره انتظاراتش از حکومت اوباما اظهار داشت : مهمترین چیز تحت فشار قراردادن رژیم اسرائیل است. حکومت آمریکا چگونه می خواهد یک راه حل برای صلح در منطقه بیابد زمانی که فرستاده ویژه آن با همه گروهها در منطقه به غیر از مهمترین آنها یعنی حماس گفتگو می کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تا امروز هیچ ارتباط رسمی در هیچ سطحی بین ما و حکومت آمریکا وجود نداشته است خاطر نشان کرد : برخی اقدامات اخیر گروههای اروپایی دراین راستا مثبت بوده اما کافی نمی باشد. آنها باید به سوی برقراری روابط رسمی با حماس روی آورند.

وی همچنین افزود : حماس پیروز انتخابات گذشته در فلسطین بوده و طرفداران بسیاری در مردم این منطقه دارد. کسی که حماس را تکذیب می کند تلاشهایش برای صلح بی نتیجه است.

این مقام بلند پایه حماس در ادامه در پاسخ به این پرسش که شروط شما برای صلح چیست اظهار داشت : ما از شرط سخن نمی گوییم ما از یک آرمان و آرزو می گوییم. و آن این است که اسرائیل آماده باشد به مرزهای 1967 برگشته و حق استقلال فردی و اراده آزاد فلسطینیها را به رسمیت بشناسد. بقیه چیزها جزئیات هستند.

وی افزود : جامعه بین المللی از یک راه حل قانونی بر مبنای مرزهای 1967 سخن می گوید و فلسطینیها نیز این پیشنهاد را پذیرفته اند؛ اما اسرائیل آن را رد می کند و این بزرگترین مانع برای راه حل صلح آمیز است.

رئیس دفتر سیاسی حماس در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که در جنگ گذشته حماس با اسرائیل بیش از هزار فلسطینی کشته شدند و با این حال شما چگونه خود را پیروز این جنگ می دانید اظهار داشت : یک جنگ را بر اساس تلفاتش ارزیابی نمی کنند بلکه بر اساس نتایجش می سنجند. رژیم اشغالگر قدس به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ دست نیافت؛ بلکه بدون هیچ شرطی از نوار غزه عقب نشینی کرد. این در حالی است که ما این جنگ را نمی خواستیم و به ما تحمیل شد.

وی در ادامه درباره میزان موفقیت گفتگوهای اخیر بین دو گروه فلسطینی فتح و حماس اظهار داشت : متاسفانه هیچ موفقیتی در این راستا بدست نیامده است و البته دلیل آن دخالت های بیگانگان و شروطی است که از طرف جامعه بین المللی در این گفتگوها به ما تحمیل می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه حمایت ایران برای شما مهم است اظهار داشت : حماس از جناحهای مختلفی و به راههای گوناگون و نه تنها از طریق ایران حمایت می شود. ما به هیچ گروهی وابسته نبوده و هرگز نماینده هیچ جناحی نمی باشیم.