گوگل هم مورس شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، ساموئل مورس نقاش، مخترع و مورخ آمریکایی در 27 آوریل 1791 در چارلزتاون متولد شد و در 2 آوریل 1872 در نیویورک در گذشت.

مورس همراه با یک مخترع دیگر آمریکایی به نام "آلفرد ویل" اولین تلگراف الکتریکی و الفبای مرتبط با آن را اختراع کرد و برای همیشه نام خود را در تاریخ اختراعات دنیا زنده نگه داشت. وی همچنین اولین تلگراف زیردریایی سیمی را آزمایش کرد.

وی در خانواده ای پروتستان متولد شد و تحصیلات خود را در کالج "یل" که امروزه دانشگاه یل خوانده می شود تکمیل کرد و در آنجا طرفدار یک نقاش معروف به نام "واشنگتن آلستون" شد.

در سال 1811 همراه با "آلستون" برای نمایشگاهی از آثار نقاشی و مجسمه سازی وی به لندن نقل مکان کرد و در سال 1825 دوباره به آمریکا بازگشت و آکادمی ملی طراحی را در نیویورک بنیان گذاشت. در این سالها در دانشگاه نیویورک به تدریس در رشته های نقاشی و مجسمه سازی پرداخت.

بین سالهای 1832 تا 1836 به آزمایشات شیمی و الکترونیک روی آورد و در این سالها دستگاه تلگراف الکترومغناطیسی را اختراع کرد اما موفق نشد امتیاز این دستگاه را در اروپا به ثبت برساند و تنها در آمریکا آن را ثبت کرد.

دستگاه تلگراف مورس که در سال 1837 اختراع شد چند سال بعد یعنی در سال 1843 از سوی کنگره آمریکا پذیرفته و از آن برای خطوط تلگراف شرکت اتحادیه غرب استفاده شد. این خطوط تلگراف واشنگتن را به شهر بالتیمور در مریلند متصل می کرد.

در 24 می 1844 مورس اولین پیام تلگرافی را که با کدهای مورس نوشته شده بود با موفقیت ارسال کرد. این پیام تلگرافی نقل قولی از انجیل بود: "کاری که خدا انجام داد!"

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به گزارش مهر، کد مورس که همچنین با عنوان الفبای مورس نیز شناخته می شود سیستمی برای ارسال حروف، اعداد و نشانه های سجاوندی به صورت علائم رمزی است. برخلاف کدهای صفر و یکی امروزی که تنها دو حالت صفر و یک دارند کد مورس از پنج علامت استفاده می کنند: نقطه، خط، فاصله کوتاه (بین هر حرف)، فاصله متوسط (بین کلمات) و فاصله کشیده (بین جملات).

می توان گفت که ساموئل مورس و آلفرد ویل اولین جرقه های ذهنی بشر را در ارسال پیام به صورت علائم رمزی زدند. جرقه ای که امروز در ذهن بزرگترین دانشمندان علوم رایانه شعله ور شده است.