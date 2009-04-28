کشف 1533 قبضه سلاح غیرمجاز در لرستان/ شناسایی366 تبعه خارجی غیرمجاز

سرهنگ حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد سلاح غیرمجاز در طول سال گذشته از سطح استان کشف و جمع آوری شده است.

وی تصریح کرد: این میزان سلاح با تلاش ماموران انتظامی استان لرستان و پلیس اطلاعات استان در قالب تعداد 941 قبضه سلاح جنگی و 591 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از شناسایی و ساماندهی پنج هزار و 572 صنف فاقد پروانه کسب در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته شش هزار و 270 واحد صنفی استان لرستان پلمپ و فک پلمپ شده است.

سرهنگ هداوند خاطرنشان کرد: درسال 87 همچنین 366 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در لرستان شناسایی، دستگیر و طرد شدند.