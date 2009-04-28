  1. استانها
  2. لرستان
۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کشف 1533 قبضه سلاح غیرمجاز در لرستان/ شناسایی366 تبعه خارجی غیرمجاز

کشف 1533 قبضه سلاح غیرمجاز در لرستان/ شناسایی366 تبعه خارجی غیرمجاز

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از کشف یک هزار و 533 قبضه سلاح غیرمجاز در این استان خبر داد.

سرهنگ حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد سلاح غیرمجاز در طول سال گذشته از سطح استان کشف و جمع آوری شده است.

وی تصریح کرد: این میزان سلاح با تلاش ماموران انتظامی استان لرستان و پلیس اطلاعات استان در قالب تعداد 941 قبضه سلاح جنگی و 591 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از شناسایی و ساماندهی پنج هزار و 572 صنف فاقد پروانه کسب در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته شش هزار و 270 واحد صنفی استان لرستان پلمپ و فک پلمپ شده است.

سرهنگ هداوند خاطرنشان کرد: درسال 87 همچنین 366 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در لرستان شناسایی، دستگیر و طرد شدند.

کد مطلب 868187

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه