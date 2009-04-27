علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: قطبی در مرحله انتخاب سرمربی تیم ملی جزو گزینه‌های اصلی فدراسیون فوتبال بود و با توجه به اقبال عمومی و شناختی که از این مربی داشتیم، پس از پذیرفتن استعفای مایلی کهن در کمترین زمان ممکن با ایشان به توافق رسیدیم .

کفاشیان با تاکید بر اینکه از مدت‌ها پیش روی انتخاب قطبی نظر مساعد داشته و او را برای تیم ملی شایسته می دانسته است، تصریح کرد: در انتخاب قطبی تصمیم نهایی برعهده من بود. با این حال برای انتخاب سرمربی تیم ملی با مسئولان و کارشناسان هم مشورت‌های لازم را انجام دادم و پس از جمع بندی نظرات مختلف، روی گزینش قطبی به قطعیت رسیدم .

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه حضور قطبی خواست مردم و اغلب دوستداران فوتبال بود و فدراسیون هم به رای و نظر مردم احترام گذاشت، تصریح کرد: از بازتاب حضور قطبی در بین مردم و دوستداران فوتبال می توان استنباط کرد که انتخاب قطبی مورد رضایت اغلب مردم و جامعه فوتبال است و حضور ایشان موج مثبتی را در فوتبال کشور به همراه داشته که باید این موج را در سه دیدار مقدماتی و صعود به جام جهانی حفظ و تداوم بخشیم.

وی ضمن درخواست تعامل و همفکری مربیان فوتبال کشور با افشین قطبی اظهار داشت: همه باید در این برهه حساس به تیم ملی کمک کنند. همانطور که قطبی در بدو ورودش به ایران اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران متعلق به 70 میلیون ایرانی است همه باید در موفقیت فوتبال برای صعود به جام جهانی به قطبی کمک کنند. در این بین مربیان و کارشناسان فوتبال مسئولیت بیشتری برعهده دارند.

کفاشیان با بیان اینکه حضور قطبی می تواند شوک لازم برای صعود تیم ملی به جام جهانی باشد، تاکید کرد: تیم ملی سه مسابقه دیگر پیش رو دارد و کسب 6 امتیاز این سه بازی دور از دسترس فوتبال ایران نیست. جو ناشی از حضور قطبی این امیدواری را در جامعه فوتبال افزایش داده است که فوتبال ایران می تواند با کسب نتایج لازم به جام جهانی راه یابد.

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از سخنان خود در مورد انتخاب سرپرست تیم ملی اظهار داشت: پس از انتخاب کادر فنی تیم ملی، مذاکراتی را با چند گزینه واجد شرایط برای قرار گرفتن در این مسئولیت آغاز کرده‌ایم که با لحاظ کردن نظر آقای قطبی بزودی در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی در خصوص ویژگی‌های سرپرست تیم ملی یادآور شد: درصدد هستیم تا گزینه‌ای را برای این مسئولیت انتخاب کنیم که به لحاظ فنی و تجربی در جامعه فوتبال از سوابق و مقبولیت بالایی برخوردار باشد.

کفاشیان درباره ادامه وضعیت روته مولر آلمانی در تیم ملی فوتبال کشورمان با توجه به معرفی کادرفنی جدید تیم ملی اذعان داشت: روته مولر تا پایان جام جهانی با فدراسیون فوتبال قرارداد دارد و از همین رو قرار است در جلسه ای مشترک در زمینه نحوه ادامه همکاری وی با فدراسیون فوتبال با ایشان گفتگو کنیم و پیشنهادهای جدیدی را با این مربی و مدرس مطرح آلمانی درمیان بگذاریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت قرارداد علی دایی با فدراسیون فوتبال یادآور شد: قرارداد علی دایی در ابتدای سالجاری به پایان رسید و با توجه به برکناری وی از سمت سرمربیگری تیم ملی پس از بازی با عربستان قراردادش تمدید نشد.

کفاشیان اضافه کرد: البته با دایی تسویه حساب مالی نکرده‌ایم و فدراسیون فوتبال هنوز بطور کامل مبلغ قرارداد ایشان را پرداخت نکرده است.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا هنوز پاداش صعود تیم فوتبال نوجوانان به جام جهانی پرداخت نشده است، اظهار داشت: واقعیت این است که فدراسیون فوتبال وضعیت مالی مناسبی ندارد و تاکنون هم نتوانسته‌ایم مبلغی را از شرکت سایپا به عنوان اسپانسر دریافت کنیم اما درصدد هستیم تا پیش از حضور این تیم در جام جهانی نیجریه پاداش صعود بازیکنان تیم نوجوانان را پرداخت کنیم.