انتقال رهبر مخالفان ميانمار به زنداني ديگر

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از خبرگزاري فرانسه يك منبع آگاه در رانگون روز چهارشنبه اعلام كرد "آنگ سان سو كي" رهبر مخالفان ميانمار به دليل انتقاد سازمان ملل متحد از شرايط نامناسب زندان شهر "آنسون" ، به محل ديگري انتقال يافت .

بر اساس اين گزارش احتمال مي رود كه سان سوكي به اردوگاهي در چند كيلومتري رانگون كه مخصوص زندانيان سياسي است منتقل شده باشد."رزالي اسماعيل" نماينده سازمان متحد كه در تاريخ 10 ژوئن (20 خرداد) با سوكي ديدار كرده بود، در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت كه سوكي از شرايط نامناسب محل نگهداري خود شديدا رنج مي برد . قرار است هيئتي از كميته بين المللي صليب سرخ براي بازديد از اين زندان به شهر آنسون برود .مقامات برمه اعلام كرده اند به اين هيئت اجازه نخواهند داد كه با سوكي ديدار كنند. پيش از اين كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد از حاكم ميانمار خواسته بود به خواست مردم كشورش توجه كند.سوكي دختر "ژنرال آن سان" و رييس مخالفان ميانمار است. وي در سال 1991 جايزه صلح نوبل را دريافت كرده است.







