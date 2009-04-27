تشریح موفقیت مخترع ایرانی در ابداع مدارهای خود ترمیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجی میری پروفسور مهندسی الکتریک در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا طی تحقیقات خود بر روی ترانزیستورها و مدارهای یکپارچه اقدام به تولید مدارهایی کرد که در صورت بروز اختلال در یک یا چند ترانزیستور می تواند به صورت خودکار به ترمیم یا جایگزینی آنها بپردازد.

ترانزیستورها طی دهه های اخیر در تراشه های رایانه ای به سرعت در حال کوچک و سریع شدن بوده و امکان جا گرفتن بیش از بیلیونها ترانزیستور در یک مدار به وجود آمده است که در نتیجه ابعاد تجهیزات الکتریکی نیز کاهش پیدا کرده است اما این مدارهای یکپارچه با مشکلی بزرگ مواجهند در صورت از کار افتادن یکی از ترانزیستورها تمامی مدار از کار خواهد افتاد.

علی حاجی میری به منظور رفع این مشکل با الهام از سیستمهای زیستی که با وجود اختلالات مداوم قادر به خود ترمیمی هستند، اقدام به تولید مدارهای خود ترمیم شونده ای کرد که توانایی ردیابی، جداسازی و ترمیم اختلالات خود را با استفاده از بهبود خصوصیات دیگر قسمتهای سیستم به منظور پر کردن خلا ترانزیستور آسیب دیده و معرفی ترانزیستورهای کمکی به سیستم خواهد داشت.

به گفته وی ترانزیستورهای مشابه در یک مدار از عملکرد و سرعتهای متفاوتی برخوردارند که با استفاده از همین خصوصیت و استفاده از حسگرهایی برای کنترل وضعیت مدار می توان از غیر فعال بودن یک ترانزیستور آگاه شد. در این صورت ترانزیستورهای محرک می توانند ترانزیستورهای کمکی را وارد عمل کنند تا در نهایت در کمتر از یک هزارم یا یک میلیونیوم ثانیه عملکرد کلی مدار بهبود پیدا کند.

بر اساس گزارش موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، این ابداع حاجی میری جایزه ای 6 میلیون دلاری را از آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی (DARPA) ایالات متحده به منظور تولید مدارهای خود ترمیم شونده برای استفاده در تجهیزات تصویربرداری، حسگرها، وسایل ارتباطی و رادارها به خود اختصاص داده است.