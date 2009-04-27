اجلاس عمومی جامعه اسلامی دانشگاهیان 17 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس عمومی جامعه اسلامی دانشگاهیان برای تغییر اساسنامه و مرامنامه این جامعه در تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود.

با توجه به این که تمام اعضای جامعه اسلامی دانشگاهیان استاد تمام هستند در اجلاس 17 اردیبهشت ماه تغییراتی در اساسنامه این جامعه ایجاد خواهد شد تا تسهیلات بیشتری برای عضویت اساتید جوان در این جامعه ایجاد شود و جامعه اسلامی دانشگاهیان با قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

این برای اولین بار است که در اجلاس عمومی این جامعه اسلامی تمامی دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای سراسر کشور حضور خواهند داشت.