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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

روبات چمن زنی که با "اس ام اس" کار می کند!

روبات چمن زنی که با "اس ام اس" کار می کند!

یک شرکت سوئدی به تازگی روبات چمن زنی جدیدی را ساخته است که کاملا خودکار بوده و تنها با دریافت یک "اس ام اس" می تواند چمنهای یک باغ را کوتاه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هوسکوارنا روبات چمن زنی را با عنوان Automower 260 ACX معرفی کرده است که می تواند چمنهای باغ را کاملا خودکار کوتاه کند. این روبات پس از دریافت یک پیام "اس ام اس" که در آن اندازه و نوع کوتاه کردن چمن ذکر شده است، اندازه تیغه های خود را تنظیم کرده و چمن ها را کوتاه می کند.

براساس گزارش Landscape Design News، این روبات چمن زن انرژی خود را از باتریهای قابل شارژ تامین می کند.

این ماشین چمن زنی که مجهز به یک تلفن همراه است، در حدود 4 هزار یورو قیمت دارد. دارنده این روبات از طریق شماره ای که مربوط به این تلفن همراه است اس ام اس ارسال می کند و دستورات لازم را در مواقعی که مداخله انسان لازم است به روبات می دهد.

کد مطلب 868247

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