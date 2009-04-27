سامانه تشعشع سنج در ایستگاه هواشناسی سمنان راه اندازی شد

مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این سامانه با توجه به وضعیت تابش خورشید در این استان با هدف انجام کارهای تحقیقاتی برای استفاده در تولید انرژی های نو نصب شده است.
وی با بیان اینکه برای تامین و نصب این سامانه 400 میلیون ریال هزینه شده است، گفت: در ایستگاه هواشناسی گرمسار نیز در آینده این سامانه نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.
حسینی با اشاره به اعلام سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف بر ضرورت استفاده از انرژی های نو تاکید کرد و اظهار داشت: باید از این انرژی ها استفاده بهینه کرد.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان تصریح کرد: بارش های انجام شده در سال جاری در این استان رگباری و در زمان کم بوده است و این بارندگی ها تاثیری در افزایش منابع آبی نداشته است.
حسینی تاکید کرد: مردم باید همچنان در مصرف آب صرفه جوئی کنند.
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