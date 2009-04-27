سامانه تشعشع سنج در ایستگاه هواشناسی سمنان راه اندازی شد

مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این سامانه با توجه به وضعیت تابش خورشید در این استان با هدف انجام کارهای تحقیقاتی برای استفاده در تولید انرژی های نو نصب شده است .

وی با بیان اینکه برای تامین و نصب این سامانه 400 میلیون ریال هزینه شده است، گفت: در ایستگاه هواشناسی گرمسار نیز در آینده این سامانه نصب و مورد استفاده قرار می گیرد .

حسینی با اشاره به اعلام سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف بر ضرورت استفاده از انرژی های نو تاکید کرد و اظهار داشت: باید از این انرژی ها استفاده بهینه کرد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان تصریح کرد: بارش های انجام شده در سال جاری در این استان رگباری و در زمان کم بوده است و این بارندگی ها تاثیری در افزایش منابع آبی نداشته است.

حسینی تاکید کرد: مردم باید همچنان در مصرف آب صرفه جوئی کنند.