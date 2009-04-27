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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

سرمربی تیم شنا معولان:

امیدوار به کسب نتایج درخشان در توکیو هستیم

امیدوار به کسب نتایج درخشان در توکیو هستیم

سر مربی تیم شنا معلولان گفت: تیم جوانان شنا یکی از تیم هایی است که در مسابقات آسیایی 2009 شرکت خواهد داشت و در این راستا تمام تلاش خود را برای حضور درخشان شناگران در این رقابت ها به کار می گیریم .

به گزارش خبرگزاری مهر،  مجید نوروزی با بیان این مطلب ادامه داد: پس از بررسی های بسیار مقرر شد تا زمان اعزام شناگران به رقابت های ژاپن، شش مرحله اردوی آمادگی برگزار شود. در صورتی که ما مصمم بودیم تا شناگران تمرینات بیشتر و متمرکزتری را پشت سر بگذارند ولی متاسفانه به دلیل اینکه جوانان ملی پوش شنا مشغول به تحصیل هستند، موجب شد تا تمام برنامه های ما فقط در شش مرحله اردو انجام شود.

وی  با اشار ه به اینکه هم اکنون شناگران اولین مرحله اردوی آمادگی خود را پشت سر می گذارند، خاطرنشان کرد: از آنجا که شناگران کشورمان از استعداد و توانایی بسیار بالایی برخوردارند به جرات می توان گفت که با دستی پر از این رقابت ها به کشورمان باز می گردند.

کد مطلب 868254

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