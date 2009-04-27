امیدوار به کسب نتایج درخشان در توکیو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوروزی با بیان این مطلب ادامه داد: پس از بررسی های بسیار مقرر شد تا زمان اعزام شناگران به رقابت های ژاپن، شش مرحله اردوی آمادگی برگزار شود. در صورتی که ما مصمم بودیم تا شناگران تمرینات بیشتر و متمرکزتری را پشت سر بگذارند ولی متاسفانه به دلیل اینکه جوانان ملی پوش شنا مشغول به تحصیل هستند، موجب شد تا تمام برنامه های ما فقط در شش مرحله اردو انجام شود.

وی با اشار ه به اینکه هم اکنون شناگران اولین مرحله اردوی آمادگی خود را پشت سر می گذارند، خاطرنشان کرد: از آنجا که شناگران کشورمان از استعداد و توانایی بسیار بالایی برخوردارند به جرات می توان گفت که با دستی پر از این رقابت ها به کشورمان باز می گردند.