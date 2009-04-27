احترام متقابل به ادیان استحکام روابط را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این دیدار که با حضور مارک اینس براون سفیر استرالیا و در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، دکتر مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مبانی فکری و عقیدتی سالم را راهگشای بسیاری از مشکلات امروز دنیا عنوان کرد و اظهار داشت: بیشتر اختلافهای دینی به سبب آگاهی کم و جهل برخی افراد به وجود می‌آید.

مصطفوی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای بسیار خوب و مستعد جمهوری اسلامی ایران و استرالیا در گسترش مناسبات فرهنگی و دینی، ارتباطات و تعاملات مداوم در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و دینی را عامل اصلی شناخت و آشنایی دو ملت برشمرد و تصریح کرد: در استرالیا احترام به تفکرات و اندیشه‌های مختلف توسط مردم فهیم آن وجود دارد و این مسئله به ارتباطات سالم بین دو ملت و دولت کمکهای بسیاری می‌کند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به آزادی مذاهب در ایران، خاطر نشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب و ادیان صاحب رسانه، مجله، مدارس، ورزشگاه و غیره هستند و درانجام فرایض دینی خود آزاد بوده و این آزادی نه به خاطر قضاوت دنیا است بلکه برای اعتقادات اسلامی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه ما روابط فرهنگی و دینی خود را فقط به جهان اسلام محدود نکرده‌ایم، افزود: ما با رهبران ادیان الهی مثل مسیحیت و یهود و ادیان غیر الهی مثل هندوها ، بودائیان و شنتوها نیز ارتباط داریم و از نقاط مشترک دینی یکدیگر در برقراری ارتباطات و تعاملات استفاده کرده‌ایم. ما معتقدیم که در سایه احترام متقابل به مذاهب و ادیان صلح و گفتگو به دست می‌آید و دوستی‌ها و روابط مستحکم می‌شود. بروز و ظهور بحرانهای بین‌المللی به دلیل فقدان اعتقاد به معنویت و دور شدن ادیان از یکدیگر به وجود می‌آید.

در ادامه این دیدار احمد مکاچار رئیس مدرسه الزهرا(س) در ایالت کوئیزلند استرالیا در خصوص فعالیتهای مدرسه الزهرا(س) گفت: در این مدرسه کودکان و نوجوانان مسلمان و مسیحی و دیگرادیان درکنار یکدیگر به راحتی درس می‌خوانند و فعالیت می‌نمایند و با توجه به متفاوت بودن ادیان در این مدرسه هیچ گونه جنگ و خشونتی بین آنها وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دین اسلام حامل پیامهای صلح و آرامش و معنویت است، تصریح کرد: تعداد زیادی از جوانان استرالیایی به اسلام علاقه‌مند شده‌اند و خواستار اطلاعات بیشتری از دین اسلام هستند. این جاذبه‌های اسلام است که طرفداران زیادی را به سوی خود فراخوانده است.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: باید اذعان داشت که مبارزه تنها با مظاهر جهل، بدون مبارزه با علت اصلی که خود جهل است کارآیی چندانی نداشته و به جایی نخواهد رسید. چه ریشه اکثر دشمنی‌ها، قساوتها، بی‌معاشرتی‌ها و بی‌فرهنگی‌ها و ناهنجاری‌های موجود در جامعه بشری ریشه در جهالت و نادانی داشته است.

در پایان این دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هدایای به رسم یادبود به احمد مکاچار رئیس مدرسه الزهرا(س) در ایالت کوئیزلند استرالیا و مارک اینس براون سفیر استرالیا تقدیم کرد.

همچنین در دیداری جداگانه دکتر رسولی پور رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با احمد مکاچار رئیس مدرسه الزهرا(س) در ایالت کوئیزلند استرالیا در خصوص همکاری در زمینه‌های دینی، ارسال کتابهای دینی(اسلامی ) ویژه کودکان، ارتباط بین ادیانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ادیان شرق آسیا و دیگر فعالیتهای مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با یکدیگر گفتگو کردند.