گلستان 6100 کلاس درس جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد ظهر دوشنبه در گردهمایى مشترک مدیران آموزش و پرورش شهرستان و مناطق استان اظهار داشت: برای اجرای این طرح چهار هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که برای تامین آن باید تلاش و برنامه ریزی شود.

وی بیان داشت: اعتبارات این طرح تنها براى تخریب و بازسازى مدارس فرسوده بوده که در این طرح به هیچ وجه به تعداد مدارس استان افزوده نمى شود و تنها مدارس قدیمى بازسازى مى شوند.

به گفته شیرزاد، به رغم رشد اعتبارات استانى ادارات کل نوسازى مدارس کشور، با داشتن بیشترین طرحهای عمرانی، اعتبارات رشد چندانی نداشته است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان ادامه داد: سال گذشته 104 واحد آموزشى با 575 کلاس درس با 285 میلیارد ریال در استان تجهیز و نوسازی شد.

وی یادآور شد: همچنین در راستای اجرای طرح مقاوم سازی از سال 85 مطالعات مقاوم سازى 28 واحد آموزشى در استان آغاز شده که تاکنون دو واحد تکمیل و بقیه تا تابستان سال جارى مقاوم سازى می شود.

گلستان 340 هزار دانش آموز و سه هزار و 608 واحد آموزشی دارد.