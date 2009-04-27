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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۱۴

بیماری مالاریا در کرمان 50 درصد کاهش یافته است

بیماری مالاریا در کرمان 50 درصد کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه جنوب استان کرمان یکی از مناطق مستعد بیماری مالاریا است، گفت: با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش 50 درصدی موارد ابتلا به مالاریا در کرمان هستیم.

حسین صافی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: جنوب استان کرمان به خصوص شهرستانهای کهنوج، رودبار، منوجان و قلعه گنج از مناطق مستعد کرمان به لحاظ شرایط آب و هوایی برای رشد پشه ناقل بیماری مالاریا به شمار می روند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 688 نفر در استان کرمان مبتلا به این بیماری شده اند که با اقدامات صورت گرفته توانستیم این تعداد را به کمتر از 50 درصد در حال حاضر برسانیم.

صافی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 329 نفر در استان به این بیماری مبتلا هستند، عنوان کرد: با توجه به تدوین طرح حذف بیماری مالاریا در یک افق زمانی مشخص در کشور استان کرمان می تواند به عنوان اولین استان کشور در این زمینه وارد عمل شود.

کد مطلب 868336

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