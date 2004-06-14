ميرمحمد صادقي: مسئله ناپديد شدن امام موسي صدر را بايد از طريق مجامع بين المللي پي گرفت

وي درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" افزود: با فشار بين المللي دولت ليبي مسئوليت حادثه لاكربي و يوتا فرانسه را پذيرفته است و ما مي توانيم براي پيگيري اين قضيه ازطريق كميته پيگيري شوراي حقوق بشر اقدام كنيم .



اين حقوقدان با اشاره به اينكه پيگيري پرونده امام موسي صدر در ديوان كيفري بين المللي لاهه بدليل آنكه قذافي اساسنامه اين ديوان را نپذيرفته امكان پذير نيست، گفت: در دادگاه كيفري بين المللي اگر قرار باشد پرونده اي به جريان بيافتد يا بايد دولت متبوع جرم يا دولت ارتكاب جرم اساسنامه را پذيرفته باشد اما در رابطه با پرونده امام موسي صدر اين اقدام صورت نمي گيرد .

اين استاد دانشگاه اظهارداشت: طبق اصل 76 قانون اساسي مسئله امام موسي صدر را مي توان دركميته تحقيق وتفحص مجلس پيگيري كرد و ابعاد پنهان آن را روشن ساخت .

روزنامه الوطن به تازگي به نقل از يكي ازمراجع شيعه لبنان نوشته است كه سياستمداران لبنان با توجه به اعترافات اخير قذافي درباره جنايات انجام شده توسط وي درصدد هستند تا اين پرونده را به دادگاه بين المللي لاهه بكشانند .



اين روزنامه عربستاني نوشته است: اخبار منتشر درباره طرح ترور وليعهد عربستان ، شيعيان لبنان را بر اين عقيده استوار ساخته است كه قذافي براي كساني كه مخالف انديشه و سياست وي عمل مي كنند، نقشه مي كشد .