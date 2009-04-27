108 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان کردستانی پرداخت شد

علی اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به خشکسالی سال گذشته و اختصاص اعتباری ویژه به این بخش تاکنون بیش از 108 میلیارد ریال خسارت به کشاورزان کردستان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: این میزان خسارت پرداختی بین 31 هزار و 273 نفر از کشاورزان و دامداران کردستانی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی در سطح استان توزیع شده است.

مدیر ستادی بانک کشاورزی استان کردستان بیان داشت: میزان پرداخت خسارت به کشاورزان کردستانی در سال گذشته و در مقایسه با سال 86 بیش از 140 درصد افزایش داشته است.

محمدی بیان داشت: 79 درصد از این مبلغ در بخش زراعت، شش درصد در بخش باغات، پنج درصد به دامداران و 10 درصد نیز خسارت بیمه به کشاورزان و دامداران استان کردستان پرداخت شده است.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمان های مرتبط میزان استقبال مردم استان برای استفاده از خدمات صندوق بیمه کشاورزی در طول سال گذشته و امسال بسیار افزایش یافته است.

مدیر ستادی بانک کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: آمار بهره برداران صندوق بیمه کشاورزی استان کردستان در سال 87 بیش از 60 هزار نفر بوده است.

محمدی افزود: در حال حاضر 10 نمایندگی صندوق بیمه کشاورزی در سطح استان فعالیت می کنند و هیچ گونه مشکلی برای تحت پوشش قرار دادن تولیدات کشاورزی و دامداری کردستان نیز وجود ندارد.