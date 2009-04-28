کوتاهی در معرفی مجموعه شیخ صفی/ همسایگان موفق تر از ایران!

حجت الاسلام محمد رضا میر تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر می رسد که تا کنون در معرفی این مجموعه ارزشمند و غنی کوتاهی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به توسعه مجموعه آثار تاریخی و موزه های آن در طی چند سال گذشته، اطمینان داریم که در صورت معرفی و شناساندن این اثر در دنیا، مجموعه شیخ صفی به یکی از قطبهای بی نظیر گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس عنوان کرد: در حالی که مقبره مولانا در قونیه ترکیه با مجموعه شیخ صفی قابل مقایسه نیست و بقعه شیخ صفی مجموعه ای اعجاب انگیز و منحصر به فرد است، اما با توجه به تبلیغات گسترده کشور ترکیه هم اکنون میزان گردشگر پذیری قونیه بیش از شیخ صفی است.

مقبره مولانا در ترکیه قابل مقایسه با بقعه و مجموعه شیخ صفی نیست، اما آنها در جذب گردشگران در قونیه بسیار موفق تر عمل کرده اند میرتاج الدینی

وی با بیان اینکه در معرفی آثار تاریخی کشورمان و به ویژه شیخ صفی کوتاهی شده است، تصریح کرد: گستردگی آثار معماری و تاریخی این مجموعه زیبا، الهام بخش و گویاتر از آثار دیگر بوده و باید برای معرفی آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

میر تاج الدینی یادآور شد: بی شک ظرافت معماری، عظمت تاریخی، قدمت و مجموعه ارزشمند بقعه شیخ صفی انکار ناپذیر بوده و باید با برنامه ای مدرن و با کار کارشناسایی علمی و دقیق در معرفی این اثر کوشید.

وی با تاکید بر توسعه بیش از پیش حریم بقعه شیخ صفی متناسب با معماری صفویه و دوره های بعد متذکر شد: هم اکنون مسجد جنت سرا، موزه ها و حیاط احیاء و بازسازی شده که زیبایی و ارزش بنا را دوچندان کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به ارسال پرونده بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و بازار بزرگ تبریز به یونسکو برای ثبت در آثار جهانی افزود: این آثار ارزشمند در سال 2010 در فهرست آثار جهانی ثبت خواهد شد.

وی در پایان جهانی شدن این دو اثر را در حفظ، احیاء و شناسایی آثار تاریخی بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: توجه به آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از خدمات ماندگار دولت نهم محسوب می شود.

به گزارش مهر، بقعه شیخ صفی در سال 735 هجری قمری به دست فرزند عارف نامدارشیخ صفی الدین اردبیل جد سلاطین صفویه در میدان عالی قاپوی اردبیل بنیانگذاری شد.

این بقعه منحصر به فرد حاوی دهها اثر بدیع در زمینه های کاشیکاری، معرق، مقرنس، گچبری،کتیبه های زیبا، نقره کاری، تذهیب، طلاکاری، نقاشی، خط خطاطان بزرگ دوره صفوی، تنگ بری و ... است.

جنت سرا، چینی خانه، چله خانه، قندیل خانه و ... از دیگر بخشهای این مجموعه منحصر به فرد و دیدنی است.