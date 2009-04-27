به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی در چهارمین روز برگزاری میزبان 10 اثر نمایشی در بخش‌های مختلف است.



در بخش مسابقه صحنه‌ای جشنواره نمایش‌های "خاطرات هنرپیشه نقش دوم" به کارگردانی مریم ماله‌میر و افشین زمانی در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان روی صحنه می‌رود.



همچنین در این بخش "من این شیر را برای سوزاندن لب‌های تو ریخته‌ام" ندا اعتمادی‌کیا و "مالون می‌میرد" میلاد نیک‌آبادی در سالن استاد صمیمی مفخم و استاد سمندریان دانشگاه تهران و "سرآشپز پیشنهاد می‌کند" شهاب‌الدین حسین‌پور در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می‌شود.



در بخش بین‌الملل جشنواره نیز نمایش‌های "ساراکین" شارل گنزالس در پلاتوی مرکزی دانشکده سینماتئاتر و "واژه‌های اسرارآمیز" سارا منگانو و پیر مسیپ در سالن اصلی مولوی روی صحنه می‌رود.



نمایش‌های "زیرزمین" آرش سعید معروف‌پور، "تو همه چیز را خراب کردی" فرانک کلانتر و "تهران آخرین برف سال‌ها" مجید غلامعلی‌نژاد فشخامی نیز در بخش نمایشنامه‌خوانی در تالار فارابی و خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری اجرا می‌شود.



همچنین نمایش "برکه سرخ" حمزه علی‌محمدی در بخش رادیو تئاتر جشنواره روی صحنه می‌رود. دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از پنجم تا دوازدهم اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.