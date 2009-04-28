9 درصد بذر سیب زمینی کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

فرهاد اشراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال زراعی جاری 5300 هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول سیب زمینی رفت و 159 هزار تن محصول سیب زمینی به دست آمد که از این میزان 20 هزار تن مصرف بذری استان بوده است.

وی ارقام کشت شده بذر سیب زمینی در استان را شامل مارفونا، اگریا، دیامونت، کاسموس، آئولا، وایت، کنکورد، سانته برشمرد و افزود: در استان چهارمحال و بختیاری به علت موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منحصر به فرد کوهستانی، اکثر دشتهای استان در بین مراتع محصور شده اند که این خصوصیت ایزوله شدن منطقه از آفات، امراض و بیماری ها را در پی دارد که استان ما را در ردیف یکی از بهترین تولیدکنندگان بذر سیب زمینی قرار داده است.

وی تصریح کرد: استان های اردبیل، همدان، اصفهان، بوشهر و منطقه جیرفت از بذر سیب زمینی این استان برای کشت زمستانه استفاده می کنند.

چهارمحال و بختیاری رتبه هشتم کشور را در تولید محصول سیب زمینی داراست.