آمريكا از اعمال فشار بر رژيم هاي عرب منصرف شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، دولت آمريكا به طور رسمي به كشورها و سازمان هاي عربي ابلاغ كرده است كه هرگز با نيروهاي معارض و اصلاح طلب با هدف اعمال فشار از طريق آنها بر دولت هاي عربي براي وادار كردن آنها به انجام اصلاحات و تغييرات دمكراتيك به صورت پنهاني ائتلاف نخواهد كرد.



منابع ديپلماتيك اروپايي فاش كردند دولت بوش اعلام كرده است تمايلي به رويارويي با دولت هاي عربي براي پيشبرد اصلاحات ندارد و واقعا از اين وحشت دارد كه در صورت اعمال فشار بر رژيم هاي عربي براي انجام اصلاحات سريع و انتخابات دمكراتيك، اسلامگراهاي دشمن آمريكا در اين كشورها به قدرت برسند.



به گفته منابع آگاه ديپلماتيك اروپايي، كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و انگليس و آلمان نيز نامه هاي مشابهي به اين كشورهاي عرب ارسال كرده كه در آن تاكيد كرده اند طرح اصلاحاتي كه در نشست گروه هشت تحت عنوان " مشاركت براي آينده مشترك با خاورميانه بزرگتر و شمال آفريقا" تصويب شد هرگز با هدف انجام كودتاهايي با تحريكات آمريكا در چند كشورعربي براي تحميل اصلاحاتي كه واشنگتن مي خواهد، نيست، بلكه ميان آمريكا و اروپا بر ضرورت انجام اصلاحات در چارچوب مشاركت و همكاري واقعي ميان كشورهاي بزرگ و دولت هاي عرب بر اساس اصل "اصلاحات موفقيت آميز" دردرجه اول متكي بر كشورهاي منطقه است و نمي توان از خارج آن را بر كشورهاي منطقه تحميل دهد" توافق حاصل شده است.



ارسال نامه هاي آمريكايي و اروپايي براي جهان عرب درحالي است كه دو گزارش جديد از اين طرح هاي اصلاح طلبانه بين المللي منشتر شد كه اولي را موسسه مشهور بروكينز آمريكا و ديگري را گروه مناقشات بين المللي تهيه كرده است.

درگزارش موسسه بروكينز تاكيد شده است آمريكا هيچ استراتژي واقعي و فعال وموثر براي برقراري و تقويت دمكراسي درجهان عرب بر خلاف آنچه مقامات اين كشور مي گويند، ندارد زيرا دولت آمريكا قصد هرگونه ائتلاف و پيمان واقعي و همكاري فعال با نيروهاي دمكراتيك و اصلاح طلب جهان عرب ندارد زيرا تمايلي به رويارويي مستقيم بارژيم هاي عرب درباره موضوع اصلاحات و دمكراسي ندارد.



اين گزارش فاش كرد دليل واقعي اين رويكرد آنست كه آمريكايي ها از اين نگرانند در صورت برگزاري انتخابات آزاد ودمكراتيك واقعي تجربه سال 1991 الجزاير تكرار شود و اسلامگراهاي ضد آمريكايي و مخالفت دمكراسي آمريكايي با قدرت به يپروزي رسيده واز مشروعيت مردمي برخوردار شوند و سياست هاي ضد آمريكايي را در پيش بگيرند.

در انتخابات قانونگذاري سال 1991 الجزاير، جبهه نجات اسلامي با قدرت پيروز شد كه اگر دخالت ارتش براي توقف روند دمكراتيك انتخابات و ابطال انتخابات و ممنوعيت فعاليت جبهه نجات اسلامي با حمايت آمريكا و ديگر دولت هاي اروپايي نبود، اكنون الجزاير به يك جمهوري اسلامي تبديل شده بود.

آمريكا و غرب در آن زمان تمام توان خود را براي جلوگيري از پيشروي اسلامگراها به قدرت با حمايت فراوان از ارتش الجزاير بكارگرفتند.



اين گزارش تاكيد كرد دولت آمريكا امروزه معتقد است بهترين راه براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان مخالف سياست هاي آمريكا همكاري با رژيم هاي عرب براي انجام اصلاحات و تغييرات دمكراتيك به صورت تدريجي و متناسب با شرايط واوضاع هر كشور عربي به طور مجزا است و در اين چارچوب دولت بوش باانجام اقداماتي كه ممكن است باعث تنش و يا حتي بحران هايي در روابطش با رژيم هاي عرب شود، اجتناب كرده و با اعمال فشارها براي برگزاري انتخابات آزاد در برخي كشورهاي عربي مخالفت مي كند كمااينكه به رژيم هاي عرب هشدار نخواهد داد كه سركوب آزادي بيان و سانسور رسانه اي منجر به بحراني شدن روابطشان با آمريكا خواهد شد.

دولت بوش همچنين با بكارگيري سياست تحريك و تشويق نيروهاي دمكراتيك واصلاح طلب عرب براي دست زدن به تحرك بر ضد رژيم هاي آنها براي وادار كردنشان به انجام اصلاحات مطلوب مخالفت كرده است.

