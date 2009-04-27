سمینار بررسی مشکلات شایع نوزدان نارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اسماعیل رحمانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ این همایش با همکاری انجمن نوزادان و پریناتولوژی ایران و توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد:‌ سلامت نوزاد در مرحله گذر از نوزادی به شیرخواری تا اندازه ای مهم است که در معیارهای بین المللی سازمان جهانی بهداشت، ‌میزان مرگ و میر و ارتقای سلامت نوزادان یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود.

رحمانی،‌ بر ضرورت ایجاد حساسیت لازم در جامعه و مسولان نسبت به نیازهای نوزادان و برنامه ریزی جهت حفظ و ارتقای سلامت آنان، تاکید کرد و گفت:‌ نیروی انسانی آموزش دیده، تجهیزات کافی، تغییر نگرش جدی جامعه، خانواده و مسئولان برای ارتقا بخشیدن به جایگاه نوزاد در جامعه و خانواده به طوری که کاهش مرگ و میر و سلامت نوزاد به خواست عمومی تبدیل و از حمایت قوی اجتماعی برخوردار شود، ‌لازمه تحقق این مهم است.

مشاور رئیس علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، نارسی، خفگی، ‌عفونت و ناهنجاری های مادرزادی را چهار علت عمده مرگ و میر نوزادان عنوان کرد و افزود:‌ براساس اولویت بندی وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، همکاری در برنامه ریزی و سیاستگذاری در امر سلامت نوزادان از رسالت پزشک نوزادان در دانشگاه های علوم پزشکی محسوب می شود.

رحمانی برگزاری سیمنار بررسی مشکلات شایع نوزادان را از برنامه های دانشگاه در این جهت خاطرنشان کرد و گفت: در این سمینار بیش از 200 نفر از اساتید صاحب نام از دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، ‌تبریز، ‌بابل و قزوین، هیئت بورد تخصصی نوزادان ایران و رئیس اداره نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت خواهند کرد.

مشاور رئیس علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، سطح بندی ارائه خدمات مادر، نوزاد و حاملگی پرخطر، مراقبتهای اولیه نوزاد نارس، تغذیه در نوزاد نارس، عوارض خونریزی مغزی، آپنه، مشکلات تنفسی و گوارشی در نوزاد، پیگیری وضعیت نوزاد نارس پس از ترخیص، تثبیت و انتقال نوزاد بد حال را از جمله عناوین مورد بررسی در این سمینار عنوان کرد.