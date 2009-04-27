مصوبه شورای شهر اراک در خصوص تعرفه تغییر کاربری لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا فتح‌ آبادی ظهر دوشنبه در سی و نهمین جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان مرکزی با اشاره به اینکه این دو مصوبه به دلیل عدم انطباق با قانون فاقد ارزش هستند، افزود: از وظایف این هیئت بررسی میزان انطباق تعدادی از مصوبات شوراای شهرهای تابعه با قانون است.

وی اظهار داشت: یکی از مصوبات شورای شهر اراک که مورد اعتراض فرمانداری اراک قرار گرفته بود،‌ مغایرتی با قانون نداشته و مورد تایید قرار می‌ گیرد.

وی اضافه کرد: با تشکیل تیم بازرسی از شوراها، عملکرد و تخلفات احتمالی شوراها به سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

فتح‌ آبادی با اشاره به اینکه شوراها گسترده‌ ترین نهاد مدنی کشور است، بیان داشت: این نهاد از ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه برخوردار است به گونه ای که توانسته است در رسیدن به اصول مختلف قانون اساسی و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و با بهره ‌گیری از مشارکت مردمی اقدامات ارزشمندی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر تشکیل شوراها (نهم اردیبهشت ماه) هستیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه برنامه ‌هایی در تمام شهرستانهای استان پیش‌ بینی شده که شوراهای نمونه و برتر شهری و روستایی نیز معرفی و انتخاب خواهند شد.

همچنین در این جلسه، این هیئت پرونده تعدادی از اعضای شوراها را بررسی کرده و بر این اساس یکی از اعضای شورای روستایی استان به جهت پاره ای تخلفات سلب عضویت شد.