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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۰۹

تخلفات رانندگان زنجانی 20 درصد کاهش داشت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: میزان تخلفات سال گذشته این بخش در مقایسه با سال 86 حدود 20 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رعایت مقررات از طرف شرکتهای حمل و نقل کالا و مس کاهش میزان تخلفات عنوان کرد و افزود: سال گذشته به تخلفات 19 شرکت حمل و نقل کالا و مسافر استان زنجان در کمسیون های ماده پنج و 12رسیدگی شد.

وی آموزش رانندگان و متصدیان شرکتهای حمل ونقل کالا و مسافر بخش حمل ونقل جاده ای این استان سال گذشته 500 درصد رشد داشته است، یادآور شد: به منظور افزایش دانش و ارتقا بینش و مهارتهای حرفه ای شاغلان این بخش، پارسال بیش از 996 نفر از رانندگان وسائل نقلیه و متصدیان شرکتهای حمل و نقل مسافر استان و پرسنل پاسگاه های پلیس راه استان، آموزش دیده و گواهینامه دریافت کردند.

مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: اخلاق حرفه ای اصول بارگیری و مهار ایمن بار، بارهای عادی و ترافیکی، سلامت شغلی رانندگان و حمل و نقل مواد خطرناک، از عمده ترین دوره های آموزشی طی شده در سال قبل از آن بوده است.

علی اکبری گفت: پس همه این عوامل نیازمند ایجاد زیرساختهای حمل و نقل مناسب است و سازمان هم در همین جهت حرکت می کند و ما می توانیم مرکزی برای ترانزیت مسافر و کالای استانهای همجوار نیز باشیم.

وی در رابطه با وضعیت ناوگان مسافری و باری اظهار داشت: در حال حاضر 195 اتوبوس، 349 مینی بوس، 481 دستگاه سواری در استان در حال کار است و دو هزار و 904 دستگاه ماشین آلات بارگیری نیز به حمل کالا مشغول هستند.

علی اکبری افزود: در رابطه با عمر ناوگان هم باید گفت متوسط عمر ناوگان باری تا پایان شهریورماه سال جاری در استان 17.4  و در کشور 17.5 سال بوده و عمر ناوگان مسافری (اتوبوس) 13.2 در استان و 12.9 سال در کشور است.

کد مطلب 868449

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