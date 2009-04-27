تخلفات رانندگان زنجانی 20 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رعایت مقررات از طرف شرکتهای حمل و نقل کالا و مس کاهش میزان تخلفات عنوان کرد و افزود: سال گذشته به تخلفات 19 شرکت حمل و نقل کالا و مسافر استان زنجان در کمسیون های ماده پنج و 12رسیدگی شد.

وی آموزش رانندگان و متصدیان شرکتهای حمل ونقل کالا و مسافر بخش حمل ونقل جاده ای این استان سال گذشته 500 درصد رشد داشته است، یادآور شد: به منظور افزایش دانش و ارتقا بینش و مهارتهای حرفه ای شاغلان این بخش، پارسال بیش از 996 نفر از رانندگان وسائل نقلیه و متصدیان شرکتهای حمل و نقل مسافر استان و پرسنل پاسگاه های پلیس راه استان، آموزش دیده و گواهینامه دریافت کردند.

مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: اخلاق حرفه ای اصول بارگیری و مهار ایمن بار، بارهای عادی و ترافیکی، سلامت شغلی رانندگان و حمل و نقل مواد خطرناک، از عمده ترین دوره های آموزشی طی شده در سال قبل از آن بوده است.

علی اکبری گفت: پس همه این عوامل نیازمند ایجاد زیرساختهای حمل و نقل مناسب است و سازمان هم در همین جهت حرکت می کند و ما می توانیم مرکزی برای ترانزیت مسافر و کالای استانهای همجوار نیز باشیم.

وی در رابطه با وضعیت ناوگان مسافری و باری اظهار داشت: در حال حاضر 195 اتوبوس، 349 مینی بوس، 481 دستگاه سواری در استان در حال کار است و دو هزار و 904 دستگاه ماشین آلات بارگیری نیز به حمل کالا مشغول هستند.

علی اکبری افزود: در رابطه با عمر ناوگان هم باید گفت متوسط عمر ناوگان باری تا پایان شهریورماه سال جاری در استان 17.4 و در کشور 17.5 سال بوده و عمر ناوگان مسافری (اتوبوس) 13.2 در استان و 12.9 سال در کشور است.