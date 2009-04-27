اصلاحات انجام شده در قانون دست شوراها را بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن روز شوراها اظهار داشت: پیدایش شوراها آغاز حرکتی جدید در کشور بود و با وجود اینکه بحث مشورت ، بحث جدیدی در کشور ما است و در آیات قرآن و روایات اشاره های متعددی به این موضوع شده همچنین در آداب سنتی ایران نیز به این مساله توجه شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل شوراها در فرمان امام خمینی (ره) و قانون اساسی بیان شده افزود: برخلاف برداشتهایی که امروز از بحث شوراها دارند، امام خمینی( ره) شوراها را به دلیل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، از ضروریات مهم جامعه دانسته اند. آن مباحثی که عنوان می کند کار شورا فقط نظارتی است با فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) مغایرت دارد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد : دور اول شورای سوم با برگزاری 184 جلسه ، 190 مصوبه داشته است که در تمام این مدت سعی شده با توجه به اتکا به مبانی تخصصی و مطالعات کارها دنبال شده و برنامه ریزی ها و راهکارهای خوبی برای تهران اندیشیده شود.

چمران بیان داشت: توانستیم با تلاشهایمان شورا را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جا بیاندازیم تا شوراها به وظایف اصلی خودشان بپردازند .

عضو شورای اسلامی شهر تهران طرح جامع و تفصیلی شهر تهران را از مهمترین اقدامات انجام شده دراین دوره از شورا دانست و تصریح کرد: طرح جامع و تفصیلی به طور همزمان تهیه شد که این اتفاق نویی بود و با توجه به تجربیات دیگر کشورها طرح تفصیلی تهران را که قطعه قطعه وضعیت همه بخشها را مشخص کرده است به تصویب نهایی رساندیم .

چمران همچنین به تصویب طرح چشم انداز 20 ساله شهر تهران اشاره و بیان داشت : متخصصان چشم انداز 20 ساله ، طرح 5 ساله شهر تهران را که در بسیاری موارد به طرح جامع کمک می کرد طی 6 ماه تهیه کردند که بعد از حدود 6 جلسه در شورا به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بر اساس طرح 5 ساله ، برنامه سالانه نیز تنظیم خواهد شد که این خود تحول بزرگی در نحوه انجام کار است.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح جامع ترافیک شهر تهران موضوعی بود که بر سر آن چالش داشتیم به تدوین طرح های جامع در دیگر موارد اشاره کرد و گفت : طرح جامع در موضوعات فرهنگی ، ورزشی و... نیز از دیگر اقداماتی است که تصمیم به انجام آن داریم تا همه دستگاهها جایگاه خودشان را بدانند .

چمران ادامه داد : طرح جامع ترافیک سال گذشته در شورا به تصویب رسید و سپس به شورای عالی ترافیک ارسال و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و سپس با پیشنهادهای جدیدی به شورا ارسال شد که با آنچه ما فرستاده بودیم تفاوت هایی داشت.

رئیس شورای شهر تهران بهینه سازی مصرف سوخت را از دیگر اقدامات شورا پیش از سال اصلاح الگوی مصرف نام برد و افزود: تقریبا برخی از شهرها میزان مصرف انرژی شان 10 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است اما تهران با افزایش حدود 200 هزار کنتور جدید برق و با همکاری و توافق سه جانبه میان شورا، شهرداری و سازمان برق با رشد یک درصدی انرژی مواجه شد.

وی در خصوص مشکل آب تهران نیز خاطرنشان کرد: امسال به رغم اعلام دوستان، قطعا در تهران با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم شد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: با سازمان آب تهران جلسات متعددی داشتیم تا با مصوبه ای که به دولت دادیم بتواند بودجه خوبی برای آب و فاضلاب تهران پیش بینی کند تا پروژه ها جلو رود.

چمران ادامه داد: 40 میلیارد تومانی که برای فاضلاب پیش بینی شد در حالیکه در سالهای قبل این اعتبار حداکثر یک میلیارد بود که تا 120 سال دیگر مشکل فاضلاب را حل نمی کرد.

چمران تصریح کرد: اگر این 40 میلیارد نیز هر سال تزریق شود اصلاح وضعیت فاضلاب 12 سال به طول می انجامد .

رئیس شورای شهر تهران حذف عوارض از مساجد و اماکن مذهبی را از دیگر اقدامات قابل طرح شورا برشمرد و خاطرنشان کرد: ساماندهی سازمانها و شرکتهای شهرداری بعد از تحول در شفاف سازی مالی ، تحول بزرگی بود و تا پایان اردیبهشت آنهایی که تصمیم گیری شد به اجرا درخواهد آمد .

وی همچنین به تعدادی از طرح های فرهنگی مطرح شده در شورا همچون ساماندهی وضعیت نصب پرچم در معابر، احداث میدان پرچم که هنوز جای مناسبی برای آن انتخاب نشده است و احیای نام مشاهیر و منازل آنها در تهران اشاره کرد و ادامه داد : نقاط مهم انقلاب و جایگاههای جلوس امام خمینی (ره) در آن دوران نیز ساماندهی و احیا خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: درخواست اعتبار برای بافت فرسوده نیز طبق محاسبات انجام شد و میزان نیاز هر ساله و اعتبار مورد نظراز سوی دولت و شهرداری تعیین شد و با همکاری اساتید دانشگاه، وزارت مسکن و نمایندگان مجلس طرحی تهیه شد که با ادغام آنها طرح مناسبی به دولت و مجلس ارائه می دهیم.

وی اولین مصوبه شورا در سال جاری را موظف کردن شهرداری تهران برای ارائه طرحهای اجرایی و عملی در این خصوص و ارائه آن ظرف یک ماه به شورا و عملی کردن آن در سطح شهر اعلام کرد و ادامه داد: ترافیک، آلودگی هوا، حمل و نقل و بافت فرسوده از مشکلات همیشگی است اما عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، کمبود اعتبارات برای اصلاح سیستم حمل و نقل شهری به ویژه مترو و اتوبوسرانی و همچنین کمبودهای قانونی در شورا و شهرداری از دیگر مشکلات است.

رئیس شورای عالی استانها، شهرها را نیازمند حمایت همه جانبه دستگاههای دولتی دانست و خاطرنشان کرد: شورا و شهرداری بازوی اجرایی دستگاههای اجرایی هستیم و همکاری صمیمانه با قوه قضائیه و عدم ابطال پی در پی مصوبات شورا، همکاری نزدیک با مجلس و شفاف کردن قوانین، همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین همکاری رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم نیاز داریم .

وی ادامه داد: همدلی و همکاری میان دستگاهها از تخصیص بودجه و اعتبارات نیز موثرتر است.