زمان تحویل سیب زمینی کشاورزان اردبیل تمدید شد

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این تصمیم در جلسه صبح دوشنبه نمایندگان اردبیل با وزیر جهاد کشاورزی و بیان دغدغه های سیب زمینی کاران و تولیدکنندگان استان اتخاذ شده است.



عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: در این جلسه مصوب شد که زمان تحویل سیب زمینی کشاورزانی که با تعاونی روستایی قرارداد دارند، از ششم اردیبهشت به مدت 15 تا 20 روز تمدید شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس با اشاره به نگرانی های کشاورزان و سیب زمینی کاران منطقه بیان داشت: امید است با تمدید مهلت تحویل، مسئولان استانی نیز با سرعت نسبت به تحویل محصول خریداری شده اقدام کرده و این نگرانی را برطرف کنند.

به رغم عقد قرارداد خرید بین سازمان تعاون روستایی و کشاورزان، این سازمان به دلیل آنچه که دستور وزارتی اعلام می کرد، از تحویل گرفتن محصول کشاورزان خودداری می کرد.