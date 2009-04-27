کمبود خدمات عمومی اصلی ترین مشکل ندامتگاه قزلحصار است

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این برهه زمانی در مورد برخی از مسائل مبنی بر راه‌اندازی ایستگاه آتش‌ نشانی و آب و فاضلاب شهری با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

وی افزود: یکی از امور بدیهی و روشن مسئولان نظام، خدمت‌رسانی با به کارگیری تمام امکانات موجود و رفع مشکلات اقشار آسیب دیده جامعه است که بنا به دلایلی در حال تحمل کیفر، و به عنوان مجرم در زندان هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: مسئولان باید با درایت و هوشیاری این مشکلات را برطرف کرده و خدماتی مورد نیاز این مرکز را ارائه دهند.

حسینی از دیگر مشکلات ندامتگاه قزلحصار را راه‌اندازی پل هوایی در مجاورت جاده که محل عبور عابران و مراجعه کنندگان است اعلام و خاطرنشان کرد: روزانه تعداد زیادی از مراجعه کنندگان در این مسیر تردد می‌کنند و وظیفه ما طبق بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان مبنی بر تکریم ارباب رجوع، افزایش ضریب امنیتی آنان و ممانعت از بروز خطرات احتمالی حین تردد است.

مدیر ندامتگاه قزلحصار عنوان کرد: به دلیل قدمت طولانی ساخت این ندامتگاه و فرسودگی آن، اهتمام خود را بر فعالیتهای عمرانی معطوف کرده و با تلاش فراوان توانسته‌ایم ضمن فراهم کردن بستری مناسب و مطلوب در راستای تکریم از مددجویان محل اسکان مطلوبی برای آنان فراهم کنیم.

همچنین معاون استاندار و فرماندار کرج طی بازدید از این ندامتگاه گفت: زندانها به تنهایی قادر به حل مشکلات موجود نبوده و این امر مستلزم ارتباط با سایر نهادها برای نیل به اهداف سازمانی است.

محمدجواد کولیوند یادآور شد: آنچه را که امروز من در این مرکز مشاهده کردم، شباهتی به زندان نداشت، بلکه باید از این مکان به عنوان یک مرکز آموزشی، اصلاحی و تربیتی نام برد.

این مسئول ایجاد محیطی سالم و بهداشتی، استفاده از متخصصان آموزشی در باره بازسازی شخصیت مددجویان را توفیقی برای نظام و زندان‌بانی اسلامی اعلام کرد و یادآور شد: آنچه را که من امروز در زندان مشاهده کردم رعایت حفظ و کرامت انسانی بود و اجرای این همه اقدامات مرهون تلاش شبانه روزی شما کارکنان خدوم و زحمتکش عرصه اصلاح وتربیت است.

در پایان این بازدید فرماندار کرج ارائه تمام خدمات را مثبت ارزیابی کرده و همکاری و مساعدت را برای رفع مشکلات موجود این مرکز را منوط به نشست آینده با مسئولان ندامتگاه دانست.