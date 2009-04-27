نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "بر سکوی افتخار" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور عوامل و تهیه کننده این برنامه و همچنین مسئولان گروه ورزش شبکه سوم سیما برگزار خواهد شد، وحید جلیلی، سردبیر اسبق سوره در خصوص تاثیرگذاری این مجموعه بر مخاطب و همچنین نقاط ضعف و قوت مجموعه تلویزیونی به بحث و بررسی خواهد پرداخت.

نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "بر سکوی افتخار" روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه از ساعت 18 در فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

همچنین در حاشیه این برنامه از عوامل و تهیه کننده این مجموعه که به گوشه‌ای از ‌زندگی نامه شهدای ورزشکار هشت سال دفاع مقدس پرداخته اند، تقدیر خواهد شد.