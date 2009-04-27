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۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

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بیماریهای روحی و روانی در میان مردان ژاپنی‌ شدت یافته است

بیماریهای روحی و روانی در میان مردان ژاپنی‌ شدت یافته است

مسئولان بهداشتی ژاپن از شیوع بیماریهای روحی و روانی میان جوانان و میانسالان ژاپنی به ویژه مردان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از لس انجلس تایمز، کاهش درآمد حاصل از مشاغل، افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی در ژاپن سبب بروز و افزایش بیماریهای روحی و روانی در میان جوانان و میانسالان ژاپنی‌ شده است.

این مسئولان بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، افسردگیهای شدید و بی‌انگیزگی افراد برای ادامه حیات را از نشانه‌های بروز بیماریهای روحی و روانی در میان این گروه از ژاپنی‌ها اعلام کردند و گفتند: دولت ژاپن می‌بایست هرچه سریعتر برنامه‌‌ریزیهای شادی‌ و امیدبخش را در دستور کار قرار دهد.

به گفته این محققان با آغاز بحران اقتصاد جهانی شمار مراجعه به روانپزشکان با افزایشی در حدود بیست درصد همراه بوده و روز به روز در حال افزایش است.

کد مطلب 868500

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