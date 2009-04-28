خرم آباد لرستان ؛ مهجور از خرمی و آبادی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، همایش یک روزه برنامه ریزی شهری، ضرورت ها و راهکارها که روز گذشته در مرکز لرستان برگزار شد مجال نقد و بررسی وضعیت کنونی مدیریت شهری در این استان و همچنین فرصتی برای یادآوری قابلیت های خرم آباد برای تبدیل شدن به یک شهر الگو و نمونه بود.

در این همایش یک روزه که با حضور جمع زیادی از صاحب نظران این عرصه برگزار شد چیزهایی توسط اندیشمندان غیربومی از قابلیت های خرم آباد و لرستان یادآوری شد که شاید ما به عنوان مردم بومی لرستان آنها را از خاطر برده بودیم.

وضعیت کنونی خرم آباد به عنوان مرکز استان سرسبز لرستان به هر کدام از مسئولان و حاضران در این همایش تلنگری زد که شاید ما تاکنون قدر آنچه داشته ایم را ندانسته و بر همه مواهبی که می تواند برای خرم آباد، خرمی و آبادی را به ارمغان آورد چشم ها را بسته ایم.

وضعیت مدیریت شهری در لرستان، رکود عمران شهری در مرکز این استان، مهجوریت چشمه ها و رودخانه های جاری در خرم آباد، آثار تاریخی بکر و غریب مانده این شهر و هزاران نمونه از زیبایی های منحصر به فرد این خطه ایران بار دیگر برایمان یادآوری شد تا با تاکیداتی هر چه بیشتر از سوی مردم، اندیشمندان و رسانه ها مسئولان و متولیان امور شهری در لرستان گام های بیشتری برای رونق شاخص های رشد و توسعه عمران شهری در خرم آباد بردارند.

خرم آباد هنوز با خرمی و آبادی فاصله دارد/ جویبارهای خرم آباد در انتظار حیاتی جدید

یکی از صاحب نظران عرصه برنامه ریزی شهری که برای ارائه مقاله به لرستان سفر کرده بود، با ارائه تصاویری از قابلیت های شهر خرم آباد، این شهر را از نظر داشتن مواهب خدادادی با شهرهای بزرگ دنیا در اروپا، آسیا و حتی در کشور خودمان مقایسه کرد که شاید نوع برخورد متولیان امور شهری با قابلیت های آن شهرها با وضعیت عملکرد متولیان امور شهری در خرم آباد تفاوتی به اندازه بهت حاضران داشت.

عباس پاسبان حضرت با بیان اینکه خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان به لحاظ دارا بودن چشمه ها و رودخانه های جاری فراوان در مرکز این شهر قابلیت تبدیل شدن به یک شهر توریستی را دارد، یادآور شد: خرم آباد با توانمندی های موجود در این زمینه هنوز با خرمی و آبادی واقعی فاصله دارد.

وی با یادآوری عملکرد گذشتگان مردم لرستان، عنوان کرد: مردم خرم آباد در گذشته با خردمندی نوع جوی های آب و محل های عبور چشمه ها در لرستان را طوری طراحی کرده بودند که با نمای تلفیقی از آجر و سنگ نما جلوه ای زیبا به شهر قدیمی خرم آباد بخشیده بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر متولیان امور شهری در لرستان با تقلید از دیگر استانها آب زلال چشمه ها را در جوی های بتنی که فاقد هر گونه زیبایی هستند می ریزند، افزود: باید حیات و زندگی جدیدی برای جویبارهای جاری در خرم آباد رقم زده شود.

هشدار نسبت به حذف تونل های سبز درختان در خرم آباد/ رستاخیز برای پالایش رودخانه شهر

پاسبان حضرت با تاکید بر اینکه درختان ارزش های طبیعی و خدادادی برای زیباسازی خرم آباد هستند، یادآور شد: ما در ایران در خیابان ها مختلف شهر دارای "تونل های سبز" از درختان بودیم که امروز بیشتر آنها از بین رفته اند.

وی نوع کاشت درختان در محدوده شهر خرم آباد را میراث گرانقدر گذشتگان این سرزمین دانست و ادامه داد: من هشدار می دهم که با ادامه وضعیت کنونی روند حذف تونل های سبز درختان در خرم آباد نیز در حال تکرار شدن است.

وی با تاکید بر ضرورت حفاظت از میراث طبیعی شهر خرم آباد، از اراضی پایکوهی و رودخانه ها به عنوان قابلیت های بی بدیل برای توسعه این شهر نام برد و گفت: در حال حاضر رودخانه وسط شهر خرم آباد در وضعیتی ناهنجار و غیربهداشتی قرار دارد.

پاسبان حضرت با تاکید بر اینکه با ساخت سیستم فاضلاب شهری امکان پالایش این رودخانه وجود دارد، یادآور شد: رودخانه شهر خرم آباد این قابلیت را دارد که به تمیزترین و زیباترین رودخانه کشور تبدیل شود چون آب این رودخانه از چشمه های زلال تامین می شود.

وی ابراز امیدواری کرد: رستاخیزی برای پالایش رودخانه شهر خرم آباد در سریع ترین زمان آغاز شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دیگر زمان آن فرارسیده که نسل امروز به خود بیاید و این ظلم بزرگ به داشته ها و قابلیت های طبیعی خرم آباد را جبران کند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در ایران شهر اصفهان و در دنیا شهرهای لیورپول و آکسفورد با رودخانه های شهر خود منطقی برخورد کردند.

پاسبان حضرت با تاکید بر اینکه خرم آباد بیش از هر شهر ایران دارای آب است، تصریح کرد: رودخانه خرم آباد این توانایی را دارد که به مرکزی برای گسترش فضای سبز، ورزش و تفریح تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به وجود اراضی پایکوهی بکر و زیبا در خرم آباد، گفت: به اراضی پایکوهی و قابلیت های توریستی این اراضی در خرم آباد بی توجهی شده است.

قلعه فلک الافلاک در محاصره ساختمان ها/ پل شکسته در انبوه زباله

این صاحب نظر عرصه برنامه ریزی شهری همچنین به بافت تاریخی با ارزش شهر خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: در خرم آباد عناصر ارزشی تاریخی معماری وجود دارد که نسل جوان باید با حفاظت از این میراث ارزش های جدید را خلق کنند.

پاسبان حضرت با اشاره به الگو برداری نادرست از برخی کشورها و مناطق دنیا در ایران، گفت: خانه ها و بافت قدیمی شهر به عنوان هسته و جزیره آرامشی در هر شهری محسوب می شوند که باید این میراث حفظ شود.

وی تصریح کرد: باید خانه های قدیمی که در خرم آباد وجود دارد به عنوان نمادی از مدنیت در این شهر نجات داده شوند.

این استاد دانشگاه همچنین به مشکل معماری در شهر خرم آباد پرداخت و ضمن انتقاد از وضعیت برج سازی در این شهر به تقلید از شهرهای بزرگ، عنوان کرد: ناهمگونی که در رنگ ها و معماری در شهرهای ما وجود دارد در هیچ جای دیگر دنیا وجود ندارد.

وی با تاکید بر احترام به میراث فرهنگی و تاریخی شهر خرم آباد، افزود: قلعه فلک الافلاک و پل تاریخی شهر خرم آباد نمونه های بارزی برای توسعه گردشگری در این شهر محسوب می شوند.

پاسبان حضرت با ابراز تاسف از اینکه در کنار قلعه تاریخی و مقتدر فلک الافلاک بر فراز شهر خرم آباد اجناس چینی فروخته می شود، افزود: قلعه "حلب" در شهر حلب سوریه در حال حاضر به مرکزی برای همایش های این شهر تبدیل شده است.

وی با اشاره وضعیت ساخت و سازها در حریم قلعه فلک الافلاک، ادامه داد: ساختمان هایی که در مقابل قلعه ایجاد شده اند زیبایی این شاهکار تاریخی را تحت الشعاع قرار داده است.

این صاحب نظر مسائل شهری همچنین به وضعیت پل شکسته خرم آباد اشاره کرد و گفت: در سطح جهان اگر در شهری چنین پلی وجود داشته باشد آن را ترمیم و به مرکز توریستی تبدیل می کنند.

پاسبان حضرت با تاکید بر اینکه در اروپا پل تاریخی وجود ندارد که ترمیم و بازسازی نشده باشد، ادامه داد: این در حالی است که در خرم آباد پیرامون این پل تاریخی پراز آشغال و زباله است.

وی بر ضرورت احیا آنچه از گذشته به جا مانده است و ارزش شهر خرم آباد محسوب می شود تاکید کرد.

به هر حال خرم آباد به عنوان مرکز لرستان دارای آب فروان، جویباریهای زیبا، رودخانه های جاری، آثار تاریخی بی بدیل، آب و هوای بهاری و مطلوب و کوهپایه های بی نظیر و سرسبز است ولی در این شهر هنوز خبری از استفاده مطلوب از این همه ظرفیت نیست که امید می رود با اندیشیدن تمهیداتی خرمی و آبادی در خور و شایسته نام خرم آباد بر چهره این شهر نقش بندد.