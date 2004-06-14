به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، تركيه به عنوان كشورميزبان نشست سه روزه سازمان كنفرانس اسلامي اميدواراست نفوذش را دركشورهاي منطقه وپنجاه وهفت كشورعضواين سازمان گسترش دهد با اين تصوركه اين كشورپل ارتباطي جغرافيايي وسياسي ميان غرب و اسلام است.



پرويزمشرف رئيس جمهوري پاكستان در ابتداي اين نشست خواستاربازسازي واصلاح ساختارسازمان كنفرانس اسلامي براي رويارويي با تهديدات وچالشهاي فرا روي درشرايط جديد مثل تعامل با نگراني كشورهاي اروپايي وغربي شده است.



خبرگزاري رويترزمدعي شد: اكثرشركت كنندگان درنشست مزبوردرمورد مساله دمكراسي اختلاف نظردارند وآنها درسطحي گسترده قادربه تاثيرگذاري برحوادث وناآرميهاي اصلي منطقه عليه مسلمانان نيستند.



پيش بيني مي شود وزيران خارجه عضو سازمان كنفرانس اسلامي برلزوم خروج نيروهاي اشغالگر ائتلاف تحت رهبري آمريكا از عراق درسريعترين زمان ممكن توافق كنند وهمچنين بارديگرحمايت وهمبستگي خود را با ملت فلسطين بويژه پس ازاقدامات سركوبگرانه نظاميان اسراييلي عليه فلسطينيها در نوار غزه اعلام نمايند.



رويترز در تحليل خود آورده است تركيه كه چندي پيش درموجي تبليغاتي ازشيوه هاي وحشيانه نظاميان اسراييلي درنوارغزه انتقاد كرده بود،اكنون دريك حركت چرخشي بسيارسريع قصد دارد در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي برروي بزرگترين مشكل منطقه خاورميانه يعني منارعه اعراب واسرائيل تكيه كند.

ديپلماتهاي تركيه گفتند: اين منطقه ما است وبه اعتقاد ما سازمان كنفرانس اسلامي بايد تمام تلاش خود را براي كمك به ايجاد صلح و ثبات در اين منطقه بكار بندد.



برخي تحليلگران سياسي معتقدند آمريكا تركيه لائيكي كه ازمدتهاي بسيارطولاني ارتباط امنيتي وديپلماسي نسبتا قوي با غرب و رژيم صهيونيستي دارد را به عنوان الگوي مناسب براي ديگركشورهاي جهان اسلام مي داند.به همين خاطر جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ازرجب طيب اردوغان نخست وزيرتركيه خواست تادرنشست گروه"جي هشت " كه هفته گذشته در ايالت جورجيا برگزار شد، شركت نمايد.



با وجود اينكه شركت كنندگان نشست گروه هشت كشورصنعتي دنيا موسوم به" جي هشت"، طرح " خاورميانه بزرگ" آمريكا را مورد بررسي قراردادند اما كشورهاي منطقه هيچ استقبالي نكردند زيرا آنها اين طرح را بي فايد مي دانند.



با توجه به شرايط نابسامان امنيتي در خاورميانه تركيه به طوركلي تمايل به برانگيختن حساسيت كشورهاي اسلامي را درشرايط كنوني ندارد زيرا آنكارا درحال حاضر قصد دارد حمايت كشورها را از نامزدي " اكمل الدين احسان" يا " گل" براي منصب دبيركلي سازمان كنفرانس اسلامي بدست آورد .



همچنين تركيه اميدوار است سازمان كنفرانس اسلامي ازلغوتحريمهاي بين المللي تحميلي بربخش ترك نشين قبرس حمايت كند.چرا كه درنظرسنجي 24 آوريل، بخش ترك نشين قبرس با طرح سازمان ملل متحد براي يكپارچه كردن قبرس موافقت كرده بودند اما قبرسهاي يوناني آن را رد كردند.



آنكارا تمايل ندارد كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي قانع شوند تا ديپلماسي كامل جمهوري شمال قبرس تركيه را برسميت بشناسند زيرا چنين اقدامي منجربه ضايع شدن تمام تلاشها واميدهاي آنكارا براي آغاز مذاكرات بامسئولان اروپايي به منظور عضويت دراتحاديه اروپايي درسال 2005 مي شود .



تركيه تنها كشوري است كه جمهوري شمال قبرس تركيه را برسميت نشناخته است حال آنكه اغلب كشورها قبرس يونان را كه اول ماه مي به عضويت اتحاديه اروپايي درآمد به رسميت شناخته است.



به هرحال سازمان كنفرانس اسلامي كه درسال 1969 با يك سري اهداف مشخص تشكيل شد به نظرات وآراء يكپارچه نمايندگان 3/ 1 ميليارد مسلمان جهان چشم دوخته است.