جزئیات کسر مالیات 10 درصدی از هدیه خبرنگاران در یزد!

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، چند سالی است که بر سر اینکه آیا به فعالیتهای خبرنگاران و درآمدهای آنها، مالیات تعلق می‌ گیرد یا خیر بحث و جدلهای بسیاری به میان آمده اما تاکنون هیچ یک از این قوانین مالیاتی اجرا نشده است.

بر اساس بند "ل" قانون مالیات که بین وزارت دارایی و وزارت ارشاد به طور توافقی به تصویب رسید، درآمد خبرنگاران و روزنامه نگاران از مالیات معاف است اما در بسیاری موارد شاهد نادیده گرفتن این قانون هستیم.

انتقاد از کسر مالیات از حقوقهای خبرنگاران به خصوص حق التحریرها این روزها در بیشتر روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور مشاهده می شود.

اما در پدیده ای بسیار جدید و نوظهور در استان یزد، طی روزهای اخیر شاهد کسر مالیات از هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران بودیم به نحوی که از این هدیه که تقریبا پس از یک سال به دست خبرنگاران استان یزد رسیده 10 درصد مالیات کسر شده است.

البته این مالیاتها توسط استانداری یزد و ذیحساب این ارگان کسر شده زیرا با پیگیریهای خانه مطبوعات استان یزد و روابط عمومی استانداری یزد در چندین مرحله در نهایت هدیه 32 خبرنگار از 72 خبرنگار معرفی شده به استانداری تحویل داده شد و مقرر شد خبرنگاران برای دریافت هدیه های خود به استانداری مراجعه کنند.

استانداری در این میان 10 درصد از این هدیه ها را کسر و سپس مبلغ را به خبرنگاران پرداخت خواهد کرد، این درحالی است که این رقم مالیات از هیچ یک از خبرنگارانی که در مرکز این هدیه را دریافت کرده اند یا خبرنگاران روزنامه های سراسری و یکی از روزنامه های محلی یزد که در همان روزهای آغاز توزیع هدیه، هدایای خود را دریافت کردند، کسر نشده است.

علاوه بر این به نظر نمی‌ رسد هدایا هم مشمول قوانین مالیاتی شوند و تاکنون در جایی دیده نشده به هدیه هم مالیات تعلق بگیرد و بر این اساس است که این اقدام استانداری یزد اقدامی جدید و سئوال برانگیز است.

مدیر اجرایی خانه مطبوعات استان یزد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طبق بند "ل" قانون مالیاتهای عمومی، درآمدهای حاصل از فعالیتهای خبرنگاری و مطبوعاتی مشمول مالیات نیست بر این اساس کسر مالیات از هدایای ریاست جمهوری به خبرنگاران از سوی استانداری یزد، قانونی نیست.

سیدمسعود میرجلیلی اظهار داشت: پس از پرداخت هدیه نقدی ریاست جمهوری به خبرنگاران در روز خبرنگار سال گذشته، فهرست اسامی 72 نفر از خبرنگاران این استان نیز برای دریافت هدیه به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و هم ‌اکنون با پیگیریهای خانه مطبوعات استان یزد و همکاری و پیگیریهای مجدانه روابط عمومی استانداری یزد، مبلغ هدیه 32 نفر از این خبرنگاران به استانداری تحویل داده شده است.

وی افزود: این هدایا به دستور ذیحساب استانداری یزد مشمول مالیات شده و مبالغ اهدایی رئیس جمهور با کسر 10 درصد مالیات به خبرنگاران اهدا می ‌شود.

میرجلیلی خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی صورت می ‌گیرد که از خبرنگارانی که در مرحله اول هدیه خود را دریافت کردند، هیچ مالیاتی کسر نشده و به خبرنگاران مجرد دقیقا رقم 300 هزار تومان و به خبرنگاران متاهل مبلغ 400 هزار تومان اهدا شده است.

وی افزود: در استان یزد، استانداری بر اساس لیست خبرنگاران به افراد مجرد 270 هزار تومان و به افراد متاهل 360 هزار تومان پرداخت خواهد کرد.

مدیر اجرایی خانه مطبوعات استان یزد ضمن تقدیر از همکاریها و پیگیریهای روابط عمومی استانداری در خصوص ارسال اسامی خبرنگاران استان یزد بیان داشت: در مرحله اول در استان یزد تنها روزنامه پیمان یزد و تعدادی از خبرنگاران روزنامه‌ های سراسری این هدیه را دریافت کردند اما خانه مطبوعات با همکاری روابط عمومی استانداری در چندین مرحله اسامی 72 خبرنگار این استان را تهیه و به نهاد ریاست جمهوری،‌ وزارت ارشاد و معاون رسانه ‌ای رئیس جمهور تقدیم کرد.

میرجلیلی با اظهار امیدواری نسبت به تجدید نظر استانداری نسبت به این اقدام، تاکید کرد: پیگیری برای دریافت هدیه 40 خبرنگار این استان همچنان ادامه خواهد داشت.