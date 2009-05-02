قبر تاریخی فرصت الدوله شیراز در حال نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مقبره فرصت الدوله ادیب، شاعر ونویسنده بزرگ شیراز در حالی از بی توجهی مسئولان و متولیان آسیب می بیند که تا کنون بارها اعتراضهایی از سوی انجمنهای دوستداران میراث فرهنگی صورت گرفته است.

مقبره فرصت الدوله در کنار آرامگاه حافظ (حد فاصل قبر اهلی شیرازی و محمد هاشم ذهبی) قرار گرفته و با مشاهده آن می توان به خوبی حس کرد که طی سالهای اخیر حفاظت و مرمت کمی در آن انجام شده است.

این عدم حفاظت مطلوب از مقبره مذکور باعث تخریب شدید سنگ قبر این شاعر و ادیب شیرازی و فرسایش بیش از اندازه شده که با وجود اعتراضهایی از سوی انجمنهای دوستداران میراث فرهنگی تا کنون مسئولان و متولیان امر کمتر توجهی در جهت حفظ مقبره این شاعرو ادیب بزرگ کرده اند.

فرصت الدوله شیرازی ادیب، شاعر، موسیقیدان، استاد صرف و نحو و هیئت و ریاضی و حساب در سال 1299 در سن 66 سالگی در شیراز در می گذرد و در کنار مقبره حافظ به خاک سپرده می شود. وی نویسنده آثاری همچون آثار عجم (شیرازنامه)، اشکال المیزان، دریای کبیر،شعرای دار العلم، بحرالالحان (در زمینه موسیقی و عروض)، مثنوی هجرنامه، شطرنجیه، منشات نثر و... است.

فرصت الدوله در عصر مظفرالدین شاه "درجه 1" علمی می گیرد. وی همچنین در بازخوانی خط میخی و پهلوی از پیشگامان به شمار می رود و کتاب صرف و نحو خط آریا را نیز به رشته تحریر درآورده است.

فرصت الدوله در طول حیات خود توانست به تحقیق و تفحص فراوان در تاریخ بپردازد به همین دلیل از وی به عنوان یکی از پیشروان و عالمان باستان شناسی نام می برند.

یک کارشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز در این خصوص گفت: مسئولان مربوطه در این خصوص وظیفه خود را به طور کامل انجام نداده و مردم نیز زمانی که نمی دانند این سنگ قبرمتعلق به کیست نادانسته پا بر روی آن می گذارند که این موضوع علاوه بر شکستن حرمت که در عرف و فرهنگ ما عملی ناشایست به شمار می رود، باعث می شود نقوش و کتیبه های روی سنگ قبر مورد فرسایش شدید قرار گیرد.

وی افزود:علاوه بر قبر فرصت الدوله، مقبره محمد هاشم ذهبی (سرسلسله ذهبی در دوره زندیه) و اهلی شیرازی (مربوط به دوره صفویه) نیز در کنار آرامگاه حافظ واقع شده اند.

این کارشناسی همچنین اظهار داشت: مسئولان در تکریم مشاهیر فقط به انتشار کتاب ومجسمه می پردازند در صورتی که هیچ حفاظتی از آرامگاه این مشاهیر صورت نمی پذیرد.

وی یادآور شد: از بین این سه سنگ قبر که در محوطه آرامگاه حافظ واقع شده اند سنگ قبر فرصت شیرازی که خوشنویسی آن توسط خود وی انجام شده بیشتر مورد تهدید است.

این کارشناس مسائل میراث فرهنگی ادامه داد: دستگاههای متولی امر باید کانال دفع رطوبت هوا برای این مقبره احداث کنند تا وضع آن از آنچه که هست بدتر نشود، راهکار دوم حفاظت از این مقبره این است که این سنگ قبرها را پایین تر برده و با نصب شیشه از آنها حفاظت کنند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: یکی از رسالتهای میراث فرهنگی این است که در شهر شیراز که به هزار مزار معروف است مشاهیر را شناسایی، از آنها حفاظت و در نهایت آنها را به مردم بشناساند.

این کارشناس مسائل میراث فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم اگر شهرداری شیراز، پایگاه پژوهشی بافت تاریخی شیراز و در نهایت سازمان میراث فرهنگی استان فارس دست به دست هم دهند و هر کدام گوشه ای از شهر را به مورد فعالیتهای همه جانبه خود قرار دهند تا در پی آن مشاهیر پایتخت فرهنگی را شناسایی ، حفاظت و معرفی کنند دیگر شاهد اتفاقاتی این چنینی نخواهیم بود.