۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

یک جامعه شناس:

نتایج دوره های مختلف انتخابات ایران سالم ارزیابی شده است

ساری - خبرگزاری مهر: محمد فاضلی با ارائه ارزیابی و نظرسنجی های انتخابات ریاست جمهوری دوران گذشته، نتایج دوره های مختلف انتخابات در ایران را ه رغم وجود برخی ضعف ها سالم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک جامعه شناس دوشنبه شب در نشست علمی"شرکت در انتخابات دهم چرا" با تاکید بر لزوم مشارکت اقشار مختلف مردم برای حضور در انتخابات گفت: اقشار مختلف جامعه باید با مشارکت در انتخابات و تمرین دموکراسی به تعیین پشتوانه رئیس جمهوری بپردازند و از این طریق اقتدار ملی را به نمایش گذارند.

وی انتخابات را از فاکتورهای دموکراسی توصیف کرد و گفت: دموکراسی دارای دو معنای حداقلی و حداکثری بوده که انتخابات جزو دمکراسی حداقلی محسوب می شود و به مشارکت همه جانبه مردم نیازمند است.

وی افزود: در هیچ کشوری دموکراسی صد در صدی وجود ندارد بلکه هر دولتی با توجه به توان و امکانات داخلی سهمی از دموکراسی را به خود اختصاص‌می دهد.

فاضلی داشتن دولت با ظرفیت را از ویژگی های اصلی یک کشور دموکرات برشمرد و خاطرنشان کرد: تصمیم گیری درست و بجا، اجرای تصمیمات خوب، نظارت و ایجاد هماهنگی، ظرفیتهای هر دولت را خواهد ساخت.

این استاد دانشگاه، بروکراسی قابل اعتماد، قانونگذاری خوب، دفاع از مرزها و بهبود اوضاع اقتصادی، فراهم آوردن کرامت انسانی، آزادی و عدالت در جامعه را از کارهای ویژه‌ دولت با ظرفیت عنوان کرد.

کد مطلب 868550

