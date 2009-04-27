چهار هزار دستگاه تجهیزات ماهواره ای در اردبیل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، امیر یعقوب رضا زاده عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در استان اظهار داشت: با اجرای این طرح بیش از 39 هزار بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی در اردبیل کشف و ضبط شده است.

وی متلاشی شدن ده ها باند فساد و کشف بالغ بر 107 هزار قلم انواع محصولات ضداخلاقی و فرهنگی را در اجرای این طرح یادآور شد و اضافه کرد: اجرای این طرح ضمن ارتقا امنیت اجتماعی برای شهروندان، موفقیتهای چشمگیری را نیز برای پلیس استان به دنبال داشته است.

فرمانده انتظامی استان سلب تحرک از قاچاقچیان، اراذل و اوباش و تشکیل دهندگان باندهای فساد را از دیگر دستاوردهای عمده این طرح طی سال گذشته در منطقه عنوان کرد و افزود: هم اکنون اجرا این طرح و برخورد شدید عوامل انتظامی باعث تغییر شغل و یا انتقال مجرمان شده است.

وی با اشاره به تشکیل گروه ضربت برای اجرای این طرح در استان بیان داشت: این گروه با اجرای طرحهای مقطعی در سال 87، با بالا بردن احساس امنیت شهروندان توانست رضایت مردم و مسئولان استانی را که بزرگترین سرمایه برای پلیس است، کسب کند.

رضا زاده در ادامه خواستار همکاری بیش از پیش مردم استان در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با پلیس اردبیل شد و افزود: همکاری مردم و دستگاه ها با پلیس، رمز موفقیت اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در لایه های مختلف در استان است.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های نظری، تاکنون مخالفتی در خصوص اجرای این طرح از سوی عامه مردم استان اردبیل مشاهده نشده است، اضافه کرد: رضایتمندی مردم از مهمترین دستاوردهای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و از افتخارات پلیس است.

فرمانده پلیس استان در پایان از تداوم اجرای این طرح در سال جدید خبر داد و خاطرنشان کرد: با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی و قضایی استان، این طرح امسال نیز در لایه های مختلف و با هدف استمرار تامین نظم و امنیت در جامعه اجرا خواهد شد.