غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه مهممترین مرکز برای جریان علم و تحقیق در کشور است با این وجود تا رسیدن به فرمایش مقام معظم رهبری در این زمینه فاصله زیادی وجود دارد.

وی موفقیت در این بخش را وابسته به سیاستهای دولت دانست و گفت: در حال حاضر عمده بودجه های تحقیقاتی کشور در جایی غیر از دانشگاه هزینه می شود در صورتی که در تمام دنیا این بودجه در دانشگاهها هزینه می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: خوشبختانه دولت با مصوب کردن قانون تخصیص یک درصد از درآمد شرکتها به تحقیقات، حرکت خوبی در راستای اهمیت به امر پژوهش انجام داده است.

وی اظهار داشت: دانشگاهها باید به سراغ تحقیقاتی بروند که نیاز روز جامعه هستند. زمانی که یک استاد و یا دانشجو توانست نیاز روز جامعه را بشناسد آن زمان می توان گفت که یک آموزش پژوهش محور است.

قربانی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر آموزش در دانشگاههای ما بر اساس آموزش نیست بلکه بر اساس تئوری فرد است، البته این گفته کلی است و استادانی نیز داریم که شیوه پژوهش محور را اعمال می کنند.

وی افزود: در دو سال اخیر پیشرفت زیادی در عرصه علم و فناوری داشته ایم اما به جرأت می توانم بگویم که هنوز با جهان پیشرفته فاصله زیادی داریم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در رابطه با راه رسیدن به کشورهای پیشرفته گفت: البته با توجه به توانمندیهایی که در دانشگاهها و دانشجویان ما وجود دارد با حمایت دولت و بخش خصوصی این امر دور از دسترس نیست.

وی در رابطه با هدف گرایی و آرمانگرایی اجتماعی و سیاسی در دانشگاهها ادامه داد: هدف نظام این است که جوانان اهداف بزرگی را دنبال کنند و در بحثهای سیاسی حضور فعال داشته باشند اما متاسفانه این امر در حال حاضر کمرنگ است.

قربانی بیان کرد: زمانی که جوانان دانشجو را با کل جامعه مقایسه می کنیم مشارکتشان بسیار بهتر از کلیت جامعه است اما با هدف آرمانی فاصله داریم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در رابطه با راهی که می تواند به محقق شدن این امر کمک کند گفت: پذیرش اصل 44 و جدی گرفتن قانون اختصاص یک درصد از درآمد موسسات به کارهای تحقیقاتی می تواند به ایجاد دانشگاههایی با داشتن پتانسیل تبدیل شدن به مرکز علم و تحقیق کمک کند.

وی تاکید کرد: دانشگاه باید مرکز سیاستگذاری باشد و مسئولیت بیشتری در حوزه های علمی، اقتصادی و سیاسی بر عهده گیرد چرا که نخبگان ما در دانشگاهها جمع شده اند و این بی مهری است که دانشگاه مهد سیاستگذاری و تحول در جامعه نباشد.