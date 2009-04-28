سید عبدالمجید قائم ‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با توجه به درخواستهای مکرر خبرنگاران و پیگیری ‌های ذیحسابی و اداره کل اداری مالی استانداری یزد، مبلغی که به عنوان مالیات از هدایای ریاست جمهوری کسر شده بود به زودی به حساب آنان واریز خواهد شد.

وی از مساعدت و پیگیری اداره کل اداری مالی به ویژه ذیحسابی استانداری در این خصوص قدردانی کرد و افزود: به زودی رقم کسر شده به 32 خبرنگاری که اسامی آنها در استانداری موجود است بازپرداخت می‌ شود.

قائم محمدی با اشاره به تعداد دیگری از خبرنگاران که تاکنون از دریافت این هدیه بی ‌بهره مانده اند، گفت: مکاتبات لازم با تهران به منظور دریافت این هدیه برای آن تعداد نیز صورت پذیرفته که به محض حصول نتیجه اقدام لازم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با ریاست جمهوری، وزیر ارشاد و مشاور رسانه ای رئیس جمهور از سوی روابط عمومی استانداری در خصوص هدیه خبرنگاران یزد، افزود: 32 نفر از اسامی که از مرکز به منظور دریافت هدیه به استانداری یزد معرفی شده اند با لیست ارسالی از سوی روابط عمومی استانداری که به تایید اداره ارشاد و خانه مطبوعات نیز رسیده بود تطابق کامل نداشت و بخشی از خبرنگاران هنوز هدیه خود را دریافت نکرده اند.

قائم محمدی تاکید کرد: با عنایات ویژه ای که استاندار یزد به این قشر موثر دارد، نامه‌ ای از سوی وی به معاونت پشتیبانی و تحول اداری ریاست جمهوری به منظور حل مشکل این خبرنگاران ارسال شده است.

روز گذشته خبرگزاری مهر گزارشی در این خصوص تهیه کرده و ذیل آن با دبیر اجرایی خانه مطبوعات استان یزد نیز مصاحبه ای انجام داده بود که درج این خبر در سایت خبرگزاری و روزنامه‌ های محلی همچنین پیگیری ‌های روابط عمومی استانداری یزد و دبیر اجرایی خانه مطبوعات سبب تجدیدنظر مسئولان استانداری در این زمینه شد.